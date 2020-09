La WWE n’a pas utilisé Carmella à la télévision depuis longtemps. Malgré le manque de détails sur leur liste actuelle de femmes, c’était une décision surprenante. Surtout que des noms comme Charlotte Flair ou Becky Lynch ont été absents de l’équation, en raison d’une blessure, sa présence a été très ressentie. Elle reste en bonne santé et active sur les réseaux sociaux pour faire sentir sa présence.

La star de la WWE Carmella et Scarlett partagent de superbes photos de bikini sur Instagram

Sur Instagram, Carmella a posté une photo super chaude d’elle-même portant un bikini rose. Apparemment, elle essayait de montrer son corps incroyable tout en étant allongée sur une plage. Les plages autour des États-Unis s’ouvrent progressivement, passant de la pandémie de coronavirus et il semble qu’elle était l’un de ces noms qui s’est enfui pour obtenir de la brise fraîche et du soleil sortant de la mer.

Carmella a également ajouté une légende très intéressante avec la photo qui disait: « Connais ta valeur. »

Son talent de lutteuse n’a pas encore été pleinement utilisé par la WWE et elle pourrait indiquer la même chose. En raison de l’absence des scénarios de la WWE, Carmella a dirigé le podcast Bare With Us avec son petit ami et commentateur de la WWE, Corey Graves. Ici, ils parlent principalement de relations et de la façon de garder les choses intéressantes.

Beaucoup de ses fans tweetent qu’ils ne voient pas Carmella sur SmackDown TV, régulièrement. Elle vérifie au moins quelques-uns d’entre eux car elle a pris l’habitude de répondre à quelques-uns d’entre eux quand elle en a envie. L’une de ces réponses a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi elle n’était pas à la télévision, ce qui indique que la WWE ne l’utilise pas intentionnellement alors qu’elle va bien.

Cependant, la WWE a présenté Carmella à l’avant et au centre de son package vidéo pour promouvoir le ThunderDome lors de l’ouverture. Elle a été l’une des premières superstars présentées dans le package alimentant les rumeurs d’un retour. Elle a tweeté «hahaha» en réponse à quelqu’un qui l’a mise sur un carton de lait sous un signe «manquant». Cela pourrait être une indication qu’un grand retour est peut-être en cours.

Alors que Carmella a ravi les fans avec cette photo de bikini, Scarlett a également fait de même avec l’une de ses dernières des postes. Elle a posé de la même manière dans un bikini doré sur une plage tout en sous-titrant la photo qu’elle «n’a besoin que de vous» à ses côtés. La photo a été capturée par Daniel Ferrero, qui est devenu un nom trié sur le volet pour la plupart des superstars féminines de la lutte professionnelle lorsqu’il s’agit d’une séance photo.