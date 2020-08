Alexa Bliss s’est impliquée dans la rivalité entre «The Fiend» Bray Wyatt et Universal Champion Braun Strowman. Une fois, The Fiend l’a attaquée, on pensait à l’origine que Strowman était attiré dans la programmation. Mais les choses ont empiré pour elle lorsque l’ancien Champion Universel s’est retourné contre elle.

La dernière fois que nous avons vu Alexa Bliss à la télévision, elle a eu une confrontation passionnée avec Braun Strowman. L’ancien membre de la Team Little Big qui avait apparemment le béguin pour son partenaire du Mixed Match Challenge semblait diabolique. Après que Bliss ait essayé de donner du sens à Strowman, elle a été jetée en l’air avant que The Fiend n’arrive sur les lieux. La WWE a probablement esquissé une planification à grande échelle après cela.

Dans cette dernière édition de SmackDown, la meilleure amie d’Alexa Bliss, Nikki Cross, a fait part de ses inquiétudes quant à l’état actuel de The Goddess. Elle ne redeviendra peut-être jamais la personne aimante qu’elle était. Cross a indiqué que quelque chose allait se passer et qu’elle pouvait le sentir.

«Alexa et moi sommes amis depuis un bon moment maintenant, et quand nous nous sommes entretenus mardi, elle semblait juste un peu décalée. Je ne peux pas mettre le doigt sur ce que c’est exactement, mais elle est juste différente. Je veux dire qu’elle parle comme Alexa, elle agit comme Alexa, mais…

L’Alexa que je connais est chaleureuse, attentionnée et drôle, et cette personne à qui j’ai parlé l’autre jour, cette personne n’est pas Alexa Bliss, et cela me fait peur. C’est vrai, parce que j’ai juste … j’ai juste le sentiment que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. (avec la permission de wrestlingINC.com)

Alexa Bliss n’était pas présente dans le dernier épisode de et elle ne faisait pas non plus partie du pay-per-view SummerSlam de cette année. La WWE planifie peut-être son retour de manière choquante. Elle pourrait allumer Cross et montrer un tout nouveau côté sombre. Cela pourrait la ramener au personnage de talon précédent où elle était la méchante sorcière de la WWE.

L’hypothèse était qu’Alexa Bliss ferait sentir sa présence lors du match pour le titre SummerSlam entre The Fiend et Braun Strowman. Mais ce n’était pas le cas car Fiend a remporté une victoire nette pour devenir le nouveau champion universel. Par la suite, Roman Reigns est revenu et a détruit le nouveau ainsi que l’ancien champion.