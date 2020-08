Roman Reigns, qui était absent de l’action de la WWE, pendant des mois, fera désormais son retour sur le ring lors du pay-per-view WWE Payback 2020 de dimanche dans un match énorme. Il sera de retour dans l’image du championnat, tout de suite.

Il a été annoncé sur RAW de la nuit dernière que Payback 2020 pay-per-view comportera une triple menace sans retenue pour le titre universel de la WWE. Le nouveau Champion Universel de la WWE «The Fiend» Bray Wyatt défendra la ceinture contre Reigns et Braun Strowman dans l’énorme concours qui pourrait être l’événement principal de la nuit.

Payback 2020: la WWE annonce la triple menace No-DQ, le Women’s Tag et le match pour le titre américain

Il a également été annoncé que Roman Reigns, Braun Strowman et The Fiend seraient à SmackDown vendredi pour signer le contrat du PPV Payback 2020. Comme indiqué hier, Reigns est revenu à la WWE à la fin du pay-per-view SummerSlam 2020. Il a éliminé The Fiend et Strowman avec Spears et des coups de chaise juste après que Strowman ait laissé tomber le titre à The Fiend.

Randy Orton blesse Drew McIntyre à la WWE Raw; Reçoit le match de remboursement

La WWE a annoncé que Bobby Lashley défierait le champion des États-Unis de la WWE Apollo Crews à Payback 2020 pay-per-view. Le RAW de la nuit dernière a présenté Lashley vs Crews dans un concours de bras de fer, dirigé par le Hall of Famer de la WWE Mark Henry. Les équipages ont remporté le concours en piétinant les pieds de Lashley. Il vient également de conserver son titre de MVP à l’ancien pay-per-view SummerSlam.

Shayna Baszler et Nia Jax ont également été déclarées les nouveaux challengers pour les titres par équipe féminine de la WWE au pay-per-view WWE Payback 2020. Il a été annoncé sur RAW que Jax et Baszler affronteront Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Bayley pour leurs titres par équipe dimanche.

Le match a été fait après que Jax ait retiré Baszler du ring lors du match sans titre de ce soir avec Bayley. Ils se sont réunis pour regarder les champions vers le bas. Plus tard, ils avaient eu un segment dans les coulisses où Baszler a déclaré qu’elle aiderait Jax à remporter les titres d’étiquette si Jax la laissait seule et restait à l’écart. Jax voulait être en tête alors que le segment se terminait par Baszler giflant Jax et partant.

Le pay-per-view WWE Payback 2020 aura lieu ce dimanche au Amway Center d’Orlando, en Floride. Découvrez la carte mise à jour,

Triple menace pour le titre universel de la WWE

Roman Reigns contre Braun Strowman contre « The Fiend » Bray Wyatt (c)

Match de titres par équipe féminine de la WWE

Nia Jax et Shayna Baszler contre Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Bayley (c)

Match pour le titre WWE États-Unis

Bobby Lashley contre Apollo Crews (c)

Keith Lee contre Randy Orton