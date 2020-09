Actuellement, l’ancien champion universel Finn Balor lutte à la liste NXT au lieu de faire partie de la liste principale. Il est indéniable qu’il a produit certains de ses plus grands moments de sa carrière à la WWE sous son personnage de «roi démon». Les fans adorent aussi voir ce personnage né de la mythologie irlandaise qui n’a pas été vu à la WWE TV, depuis parfois.

Finn Balor: la WWE n’utilisera plus le gimmick du roi démon

Les rumeurs sont assez élevées selon lesquelles nous ne verrons peut-être jamais Finn Balor avec son gimmick Demon King, plus jamais à la WWE. Selon Tom Colohue, Balor lui-même n’est pas intéressé à utiliser à nouveau le gimmick Demon King,

«Il n’est pas prévu de revoir le roi démon à la WWE. Il n’est pas du tout prévu de l’avoir dans NXT. Finn Balor ne veut pas du roi démon. Il a estimé que c’était une mauvaise chose d’avoir sur la liste principale quand il est arrivé.

Alors il se reconstruit un peu. Il peut y avoir des moments où il peut choisir de retourner auprès du roi démon, mais cela lui appartient. Mais pour le moment, aucun plan pour Demon King.

Roman Reigns Vs The Fiend / Goldberg bientôt à la WWE?

Finn Balor a utilisé pour la dernière fois son gimmick Demon King lors du WWE Super ShowDown 2019 en Arabie Saoudite, où il a battu Andrade pour conserver le championnat intercontinental. Certains ont réagi que l’existence de la figure démoniaque était ruinée cette nuit-là. De plus, la WWE n’a jamais rendu justice au personnage du double champion NXT à Raw ou à SmackDown. Il est donc assez certain pourquoi nous ne reverrons peut-être jamais le roi démon.

Cependant, il y a une personne sur la liste qui est plus que disposée à faire équipe avec Finn Balor dans un match revanche. AJ Styles est celui qui a perdu ses bons frères Luke Gallows et Karl Anderson le 15 avril. Mais la WWE a toujours l’ancien membre du Bullet Club Finn Balor sur la liste qui serait « trop gentil » pour que Styles partage la bague avec.

Lors d’un récent Flux Twitch, on a demandé au Phenomenal One avec qui il aimerait faire équipe s’il allait à NXT. AJ a mentionné qu’il y avait beaucoup d’excellents choix, mais il aimerait s’aligner avec un autre ancien dirigeant du Bullet Club de l’époque NJPW.

AJ a ajouté que peu importe s’il doit passer à NXT ou si Finn Balor doit déménager à SmackDown. En fin de compte, ils seront heureux de faire équipe. De plus, il pourrait également réaliser son souhait de devenir un jour un champion par équipe.

«Vous savez, le seul championnat que je n’ai pas organisé à la WWE est le championnat par équipe. Si je suis capable de trouver un partenaire à un moment donné et de les gagner, j’aurai remporté toutes les ceintures de la WWE. [Finn would make a great partner] mais il est dans NXT et je suis sur SmackDown, donc je ne sais pas comment cela fonctionnerait. Écoutez, que je doive aller à NXT ou qu’il vienne à SmackDown, je suis prêt à le faire. Je veux dire, tirer, ce serait amusant, et différent est bien. (Citations avec la permission de wrestlingINC.com)