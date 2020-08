WWE

La superstar malignée de SmackDown, Naomi, devrait recevoir un coup de pouce cet automne, en réponse au hashtag #NaomiDeservesBetter qui se répand sur Twitter cet été.

Après son retour à l’action en juillet, la favorite des fans vêtue de néons s’est rapidement retrouvée dans un territoire familier: le gardien d’une série d’adversaires sans doute inférieurs. Les pertes contre Dana Brooke et Lacey Evans, combinées au segment épouvantable Karaoke Showdown (qu’elle a certes remporté), ont brossé un tableau clair que Naomi n’était pas prête à figurer dans les grands plans de la WWE de si tôt.

En effet, elle n’a remporté que deux matchs depuis son retour, ce qui a déclenché le mouvement des médias sociaux susmentionné – un qui a été soutenu par une multitude de ses collègues.

Il ne fait aucun doute que Naomi, une talentueuse grappleuse et mannequin professionnelle, mérite en effet mieux à ce stade de sa carrière, et le mot est que la WWE a reçu le message «haut et fort». Selon PWInsider, bien qu’elle soit absente de l’épisode de SmackDown de cette semaine, la société prévoit de pousser Naomi de manière « plus forte » dans les semaines à venir.

La forme que cela prendra est, pour le moment, inconnue, mais nous pouvons nous attendre à une Naomi plus importante dans le ThunderDome dans un avenir très proche.