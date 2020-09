Comme indiqué précédemment, Brock Lesnar n’est plus sous contrat avec la WWE. Son accord avec la plus grande promotion de la lutte professionnelle aurait été terminé depuis WrestleMania 36 et il est donc libre de proposer des offres d’autres sociétés, y compris l’UFC. Cela garde l’espoir de le revoir dans un combat de MMA et il y a une réelle chance car le propriétaire de l’UFC ne nie pas le fait.

L’UFC veut Brock Lesnar alors que son contrat avec la WWE expire

Dana White a récemment confirmé lors d’une récente conférence de presse qu’il serait plus que prêt à réserver Brock Lesnar à un futur combat. Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu l’ancien champion des poids lourds de l’UFC passer du temps dans l’Octogone. Mais la plus grande attraction au box-office de l’industrie de la lutte professionnelle reste un énorme tirage au sort pour les combats de MMA.

White a admis qu’il n’avait pas connaissance de la condition physique actuelle de Brock Lesnar, ni d’intérêt car ils n’avaient pas été en contact. Mais il est prêt à parler si Lesnar est prêt,

«Il a 43 ans et il a beaucoup d’argent. Je ne sais pas quels sont ses plans et comment se sent son corps ou rien de tout cela. Comme je l’ai dit, je ne lui ai pas parlé. (TMZ) m’a posé une question à ce sujet parce que son contrat était en vigueur et j’ai dit que s’il m’appelait et qu’il était intéressé à se battre, alors j’envisagerais évidemment de faire ce combat. «

«Je ne sais rien (de son contrat). Je ne lui ai pas parlé. Je ne sais rien à ce sujet. TMZ m’a demandé, c’est un agent libre, tu ferais ce combat? Et j’ai dit que s’ils le voulaient, je le ferais.

Brock Lesnar est l’une des superstars les plus riches de la lutte qui pourrait techniquement prendre sa retraite sans jamais avoir à travailler un autre jour de sa vie car il possède autant de richesse. À ce jour, il reste ce nom particulier de la lutte professionnelle qui a attiré les plus gros chèques de paie de la WWE.

La WWE ne semble pas très inquiète à l’idée qu’il ne revienne pas. Ils n’ont aucun plan non plus car le public n’est pas présent dans les émissions. Le sentiment général est qu’il reviendra et mettra finalement ses pancartes sur papier lorsque Vince McMahon aura besoin de lui, car il pourrait toujours organiser un gros contrat avec la WWE quand il le voudra.

UFC Fighter Jon Jones a tiré un coup de feu sur Brock Lesnar en disant: « Je vais battre le cul. » Vitor Belfort lui tire également dessus.

En parlant à Radio de soumission, Belfort a qualifié Brock Lesnar de «fraude au MMA». Il semble prêt à combattre Brock Lesnar, à tout moment si ce dernier décide de revenir à l’UFC.

«Brock Lesnar, je pense que vous êtes un fraudeur. Mais je vais vous donner une chance. Je pense que vous êtes une fraude. Si vous voulez vraiment vous battre avec moi, allons-y mains nues, moi et vous. On met les gants, on va au combat, tu sais? Je sais que vous êtes un homme très dur. J’ai entendu dire que vous étiez un lutteur, mais je vais vous combattre, mec. Je me battrai contre toi n’importe quel jour, n’importe quand, et je pense que c’est un combat légendaire ici. «