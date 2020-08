Mandy Rose a battu Sonya Deville à SummerSlam dans un match de la WWE No-DQ Loser Leaves, ce qui signifie que Deville n’est plus avec la WWE. Elle a également été placée dans la section Alumni du site Web de la WWE. Selon ses dernières promotions et commentaires sur les réseaux sociaux, il semble légitime qu’elle ait apparemment quitté l’entreprise alors que sa rivale cherche un avenir meilleur.

Mandy Rose passe à la photo de titre de WWE Smackdown Women

Lors de son allocution dans l’émission YouTube The Bump de la WWE, Mandy Rose a déclaré qu’elle était prête à défier Bayley pour le championnat féminin de SmackDown, maintenant. Elle est apparemment devenue plus mature en tant que lutteuse de la WWE et a également crédité Deville pour avoir fait ressortir son intensité à travers leur querelle personnelle.

«Je suis prêt à remporter ce championnat féminin de SmackDown et à tout mettre derrière moi. Si quoi que ce soit, elle me l’a fait sortir. (Transcription par Ringside News)

Mandy Rose poursuivra son passage à la WWE après SummerSlam. Elle a changé son look en présentant des cheveux plus courts, dont une partie a également été teinte en noir. Avec ce nouveau look, elle cherche à faire son nom aussi grand que possible. Gunning pour le championnat féminin est ce qu’elle peut demander de mieux à l’avenir.

WWE Payback 2020: carte de match complète potentielle pour le PPV

Il convient de noter que Bayley est la championne féminine en titre de SmackDown à la WWE, qui tient la ceinture depuis plus de 300 jours, maintenant. Elle a battu tout le monde dans la marque bleue à l’exception de Mandy Rose. La WWE pourrait enfin la préparer pour un titre dans les prochaines semaines tout en la préparant pour une querelle contre le modèle de rôle.

Mandy Rose et Sonya Deville devaient auparavant concourir dans un match Hair vs Hair à SummerSlam qui a été changé, au tout dernier point. Mais l’avocat de Deville dans l’affaire de kidnapping ne voulait pas qu’elle se fasse raser la tête, car cela affecterait l’affaire.

The Wrestling Observer rapporte que Vince McMahon a toujours l’intention de faire un match Hair vs Hair, mais cela ne signifie pas nécessairement que Mandy Rose et Sonya Deville participeront au prochain match,

«Je suppose que Sonya va s’absenter pendant un certain temps pour régler ce problème, puis elle reviendra. Je prie pour qu’elle ne soit pas partie pour toujours parce qu’elle est un moment fort de SmackDown et ses promotions sont incroyablement géniales. Ils ont travaillé leur un $ es off dans ce match. Apparemment, Vince McMahon veut toujours faire une correspondance de cheveux, donc si vous les voyez prendre des angles qui semblent bien mener vers une correspondance de cheveux, vous y êtes. «