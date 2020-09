Randy Orton vs Champion de la WWE Drew McIntyre a été officialisé pour le WWE Clash of Champions 2020. Le pay-per-view était initialement prévu pour le 20 septembre, mais il a été repoussé d’une semaine comme confirmé lors de Payback 2020, dimanche dernier. Orton est devenu le nouveau concurrent numéro un sur édition en direct de RAW d’hier soir en remportant l’événement principal Triple Threat contre Keith Lee et Seth Rollins.

Clash Of Champions 2020: match de championnat de la WWE annoncé

Il convient de noter que Rollins, Lee et Orton se sont qualifiés pour l’événement principal du prétendant à la triple menace numéro un pour Clash of Champions 2020 en remportant des matchs en simple plus tôt dans la série. Lee a battu Dolph Ziggler, Orton a battu Kevin Owens (avec une aide d’Aleister Black qui a attaqué Owens) et Rollins a vaincu Dominik Mysterio (Rey Mysterio était l’adversaire initialement prévu pour Rollins mais il a affaire à des triceps déchirés).

Drew McIntyre n’est actuellement pas présent sur Raw car il a ramassé une mâchoire fracturée, grâce à trois coups de pied de dégagement par Orton qui lui ont été livrés sur RAW la semaine dernière. Nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’une blessure au scénario et que le champion sera bientôt de retour. Les annonceurs ont noté lors du RAW de la nuit dernière qu’Orton contre McIntyre se produirait au pay-per-view Clash of Champions 2020 uniquement si McIntyre était médicalement autorisé à temps.

WWE.com a confirmé l’éventuel main-event de Clash of Champions 2020 avec la déclaration suivante,

«Randy Orton a l’intention de démolir son chemin vers un 14e règne de champion du monde, mais Drew McIntyre continue de reprendre son chemin.

McIntyre et Orton se rencontreront dans un match revanche pour le titre de la WWE à WWE Clash of Champions. Le champion de combat a vaincu The Viper à SummerSlam avec une impressionnante démonstration tactique contre le «plus grand lutteur de tous les temps» autoproclamé. La défaite n’a pas bien plu à The Legend Killer, qui a enchaîné avec trois coups de pied sadiques au crâne de McIntyre le lundi soir suivant. Malgré une fracture de la mâchoire, McIntyre reste plus motivée que jamais pour mettre fin au règne de terreur d’Orton.

Orton vs McIntyre sera un match revanche du pay-per-view WWE SummerSlam de dimanche dernier, qui a vu McIntyre conserver son titre sur Orton par chute.

Le pay-per-view WWE Clash of Champions 2020 sera diffusé en direct depuis The ThunderDome au Amway Center d’Orlando, en Floride. Au moment d’écrire ces lignes, aucun autre match n’a été annoncé pour la série, mais nous supposons que Liv Morgan et Ruby Riott défieront les champions par équipe féminine de la WWE Shayna Baszler et Nia Jax après avoir battu The IIconics pour devenir les nouveaux prétendants numéro un sur RAW. pour les titres des balises.