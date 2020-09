AEW

Un énorme match de rancune a été ajouté à la programmation AEW All Out 2020 de ce samedi, avec Matt Hardy face à Sammy Guevara dans un combat contre les règles brisées.

Selon le compte Twitter d’AEW, les règles stipulent qu’il s’agit effectivement d’un concours Last Man Standing, bien que la finition puisse avoir lieu n’importe où dans le bâtiment. En plus de cela, Hardy sera contraint de « quitter AEW pour toujours » en cas de défaite.

L’histoire de la lutte professionnelle nous dit que la partie Loser Leaves Town ne collera probablement pas. Quoi qu’il en soit, c’est une escalade appropriée pour une rivalité qui mijote depuis des mois. Guevara vs Hardy a bouilli il y a quelques semaines, lorsque Sammy a brisé la tête de Matt avec une chaise en acier, et a apporté des développements tout aussi sanglants lors du match aux tables de la semaine dernière, dans lequel « The Spanish God » a subi une énorme entaille.

Voici à quoi ressemble la carte All Out 2020 au moment de la rédaction: –

Titre mondial AEW (Moxley interdit d’utiliser le changement de paradigme): Jon Moxley (c) contre MJF

Mimosa Mayhem: Chris Jericho contre Orange Cassidy

Titres des équipes AEW Tag: Kenny Omega et Hangman Page (c) contre FTR

Titre féminin AEW: Hikaru Shida (c) contre Thunder Rosa

Casino Battle Royale de 21 joueurs pour le titre mondial

The Dark Order (Brodie Lee, Evil Uno, Stu Grayson, Colt Cabana) contre Scorpio Sky, Matt Cardona et The Natural Nightmares

Règles brisées: Matt Hardy contre Sammy Guevara