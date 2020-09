AEW

AEW All Out 2020 se termine ce samedi 5 septembre et le retour à la maison de Dynamite hier soir a apporté quelques nouveaux matchs.

Le premier est The Young Bucks vs Jurassic Express dans une exposition par équipe. Cela est venu sur le dos d’un tag de huit hommes qui a vu des tandems affronter SoCal Uncensored and Private Party, avec la stipulation dictant que les gagnants se battront au pay-per-view.

Britt Baker contre Big Swole a également été confirmée comme « Tooth and Nail Match », avec Baker embusquant Swole lors de l’émission d’hier soir, quittant son fauteuil roulant pour la première fois depuis des mois.

Voici à quoi ressemble la carte All Out 2020 après les nouveaux ajouts: –

Titre mondial AEW (Moxley interdit d’utiliser le changement de paradigme): Jon Moxley (c) contre MJF

Mimosa Mayhem: Chris Jericho contre Orange Cassidy

Titres de l’équipe AEW World Tag: Hangman Page et Kenny Omega (c) contre FTR

Titre mondial féminin AEW: Hikaru Shida (c) contre Thunder Rosa

Casino Battle Royale à 21 joueurs: Darby Allin contre Lance Archer contre Brian Cage contre Ricky Starks contre Pentagon Jr. contre Rey Fenix ​​contre The Butcher contre The Blade contre Eddie Kingston contre Shawn Spears contre Billy Gunn contre Austin Gunn contre Jake Hager contre Santana contre Ortiz contre Chuck Taylor contre Trent contre plus de TBC.

L’Ordre des Ténèbres contre Matt Cardona, Scorpio Sky et les cauchemars naturels

Jurassic Express contre les jeunes dollars

Règles brisées: Matt Hardy contre Sammy Guevara

Tooth and Nail (Buy In Pre-Show): Britt Baker contre Big Swole