AEW / WWE

Renee Young s’est exprimée sur un certain nombre de sujets liés à la carrière lors d’une récente interview avec Jimmy Traina sur le podcast Sports Illustrated Media, y compris la perspective de rejoindre All Elite Wrestling à l’avenir.

Maintenant sous son vrai nom, Renee Paquette, l’ex-diffuseur de la WWE a révélé qu’il n’y avait pas eu de discussions entre elle et la promotion dirigée par Tony Khan.

Paquette a corroboré le rapport récent de Dave Meltzer suggérant qu’elle avait une clause de non-compétition qui dure plus longtemps que les 90 jours standard accordés aux lutteurs de la WWE et a déclaré que même s’il pourrait y avoir une tonne de places, je pourrais intervenir et travailler et faire des choses [in AEW] », il faudra un certain temps avant de la revoir à titre professionnel.

AEW était une destination facile pour les fans de lutte lorsque la nouvelle du départ imminent de Paquette à la WWE a éclaté avant SummerSlam 2020, principalement à cause de son mari, Jon Moxley, le champion du monde en titre. Pourtant, il est probable que Paquette aura des offres bien supérieures à ce que la lutte professionnelle peut rassembler une fois son non-compétition expirée.

Il sera néanmoins intéressant de voir ce qu’elle fera ensuite, en particulier avec des réseaux comme ESPN qui ont exprimé leur intérêt pour elle dans le passé.