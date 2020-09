La superstar de la WWE Paige a pris l’habitude de donner du plaisir à ses fans tout en leur envoyant des invitations pour elle Tic sessions de jeu. Récemment, cela s’est produit deux fois et à deux reprises, elle a proposé des friandises majeures pour ses fans. Alors qu’elle publiait des photos brûlantes sur Instagram en tant qu’invitation, le code vestimentaire exact du jeu était encore plus intéressant.

Photos: Paige se transforme en bombasse américaine pendant une session de jeu

Apparemment, Paige était d’humeur totale à offrir ces derniers jours et a décidé d’opter pour le plus grand cadeau de l’histoire de ses sessions de jeu Twitch où Alexa Bliss et ses parents l’ont rejointe sur le stream. Les fans ont eu l’opportunité de gagner ses t-shirts et elle a posté des histoires leur demandant de participer au concours, tout de suite.

Ce faisant, Paige a posté une photo époustouflante dans une tenue rouge qui augmentait la température à coup sûr. En général, l’anti-Diva ne porte que des tenues noires ou grises mais c’était un changement complet de choix et elle a secoué la robe. Elle avait précédemment publié plus de photos dans cette tenue pour voler la vedette, comme toujours.

Lorsque la session réelle est arrivée sur Twitch, Paige a été vue portant un t-shirt révélateur qui montrait beaucoup de décolletés. Elle adore distraire les joueurs avec cette astuce, mais cette fois-ci, elle a ajouté un bandana de tête dans sa tenue qui nous a rappelé le gimmick américain Badass joué par l’Undertaker au début des années 2000. Maintenant, vous savez, elle est une reine de la mode pour une raison.

Paige reste à Los Angeles avec son petit ami Ronnie Radke pendant la période de la pandémie de coronavirus et fait ces sessions de jeu, assez souvent pour se divertir. Elle a pris sa retraite de la compétition sur le ring il y a quelques années et a donc dû quitter des apparitions régulières à la WWE. Cependant, comme indiqué dans l’émission YouTube The Bump de la WWE, Paige espérait toujours être de retour en action, un jour,

La plus jeune championne des divas de tous les temps a mentionné comment le retour d’Edge d’une blessure au cou lui donne de l’espoir,

«Cela me donne l’espoir qu’un jour, même dans neuf ans, vous savez que j’arrive à près de 40 ans et que je reviens sur le ring. Je vais juste entrer comme, « Hé les gars, je suis de retour! » Et ils sont comme: « Non! Fais demi-tour! »Mais oui, il m’inspire qu’un jour je pourrai faire un retour. »