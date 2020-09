Rejoignez Andy H. Murray et Adam Wilbourn de WhatCulture pour vous présenter mardi le récapitulatif de toutes les dernières nouvelles de la lutte.

L’ancienne Renee Young a parlé d’un certain nombre de sujets liés à la lutte lors d’une récente apparition sur le podcast Sports Illustrated Media, critiquant la WWE pour sa réaction à sa décision de rendre publique ses résultats de test positifs fin juin (00:35). Nous en discutons, ainsi que les commentaires de Renee sur la façon dont ses anciens employeurs ont géré la crise sanitaire mondiale, et plus encore.

WWE.com

Le match à quatre Iron Man d’hier soir pour le championnat NXT vacant a donné lieu à un match nul entre Adam Cole et Finn Balor (04.07), ce qui a conduit la WWE à réserver un match en simple entre les deux pour la semaine prochaine. En plus de cela, nous parlons de la vraie raison pour laquelle la WWE a décidé de diviser The IIconics (07:02), puis de passer à un nouveau rapport sur ce qui se passe avec les meilleurs champions de l’Impact Wrestling Eric Young et Deonna Purrazzo (08:22), dont l’un n’est pas officiellement inscrit à la promotion.

