Le dernier passage de Renee Young avec la WWE est déjà terminé avec le week-end SummerSlam. Elle est maintenant devenue Renee Paquette qui est son vrai nom. Elle a déjà changé son pseudo Twitter pour refléter ce vrai nom alors qu’elle attend avec impatience la prochaine phase de sa carrière. Mais en attendant, elle avait beaucoup à dire sur ses anciens employeurs et ce sont toutes de bonnes choses.

Renee Young remercie la famille McMahon après avoir quitté la WWE

Renee Young a publié un article sur le Players Tribune pour remercier la WWE. Dans l’article écrit, elle rentre dans les détails sur son passage dans l’entreprise où elle semblait être reconnaissante envers plusieurs personnes. Les premières personnes qu’elle a mentionnées dans la chronique étaient sans aucun doute Vince McMahon, Stephanie McMahon et Triple H.

«La légende de Vince McMahon a fait couler beaucoup d’encre au fil des ans, et je doute que je puisse surpasser quoi que ce soit, alors je n’essaierai même pas», a écrit Renee. «Mais ce que j’ajouterai, c’est probablement l’une des meilleures choses que vous puissiez dire à propos d’un PDG: vous voulez toujours son approbation. Je veux dire… toujours, toujours, toujours. C’est comme un médicament miracle, obtenir l’approbation de Vince. »

Renee Young: Bayley voulait combattre l’hôte des coulisses sur WWE Raw Underground

Après avoir remercié Vince McMahon, Renee Young a ensuite déménagé à Stephanie McMahon où elle a clairement exprimé beaucoup d’affection pour le Chief Brand Officer de la WWE. Elle l’a qualifiée de «chaleureuse et amicale». Elle a littéralement mentionné que Stephanie était la femme de la WWE.

«Stephanie… .. Je veux dire, elle est« des femmes de la WWE », tu sais? Mais cela va bien au-delà de cela. C’est juste une patronne, point final. Et je déteste utiliser le terme «patronne» avec Stéphanie parce qu’elle est une patronne quel que soit son sexe, mais vous ne pouvez vraiment pas en dire assez sur le travail qu’elle fait dans cette entreprise dominée par les hommes. Elle est si chaleureuse, amicale et invitante, mais en même temps, vous savez toujours qu’elle prend soin de sa merde. »

Renee Young a ensuite parlé de travailler avec le chef de NXT Triple H dans sa chronique. Elle a dit que Hunter est celui qui représente l’idée du progrès à la WWE.

«Hunter, pour moi – il représente cette idée de progrès à la WWE. Il pousse toujours les talents vers l’opportunité et vers quelque chose de nouveau. Vous le voyez d’abord et avant tout dans son travail avec NXT, et la façon dont il a fait de cette marque l’une des choses les plus excitantes de la lutte à l’heure actuelle. «

La journaliste canadienne a également partagé des paragraphes de personnes avec lesquelles elle a travaillé dans l’équipe et la liste des annonces via son histoire Instagram. De plus, Renee a mentionné les femmes, Corey Graves et certaines des légendes qu’elle a travaillées dans son commentaire. Enfin, elle a remercié l’Univers de la WWE pour son soutien constant.

Renee Young a récemment donné un préavis à la WWE et a accepté de travailler pendant le week-end SummerSlam qui a marqué la dernière nuit de sa carrière à la WWE. Les grands noms et superstars de la WWE ont également exprimé leur chagrin à l’idée que le brillant journaliste quitte l’entreprise, ce qui est supposé être une grande perte pour l’entreprise. Elle est une pionnière de ses propres droits dont on se souviendra pour toujours.