WWE Remboursement 2020 était un pay-per-view divertissant qui a changé l’équation du championnat à la fois à WWE Raw et Smackdown. Sur la marque rouge, deux titres ont changé de mains, ce qui est susceptible de marquer d’énormes retombées sur l’épisode de ce soir. Un énorme combat en tête-à-tête entre Seth Rollins et Rey Mysterio a été programmé, ce qui est une revanche d’Extreme Rules 2020. De plus, nous entendrons probablement une mise à jour sur le champion de la WWE lorsque l’émission de ce soir sera diffusée depuis le WWE Amway Center en Orlando Floride.

La famille Mysterio a finalement pu remporter une grosse victoire à WWE Payback, mais leurs problèmes avec The Monday Night Messiah ne sont pas encore terminés. Selon la confirmation sur WWE.com, Rey Mysterio affrontera Seth Rollins sur WWE Raw, alors que la rivalité se poursuit. Après des mois d’actes tortueux de Rollins, Dominik et son père ont remporté une victoire satisfaisante sur Rollins & Murphy Payback. Rey pourrait-il remporter une victoire en simple?

Le Master of 619 aura une opportunité en or car Rollins et Murphy ne sont pas sur la même longueur d’onde, pour le moment. Ce fut Murphy qui subit la perte à Payback et donc il laissa tomber son maître, rendant ce dernier furieux. C’est le moment idéal pour Mysterio de capitaliser sur la situation. Mais là encore, il devrait être au courant de la faction Retribution qui a attaqué le duo père-fils, la semaine dernière.

Une mise à jour suggère que le champion de la WWE, Drew McIntyre, a subi une fracture de la mâchoire à la suite des trois coups de pied au crâne de Randy Orton sur WWE Raw. Il est probable que nous entendions une mise à jour sur le champion s’il serait parfois absent de la scène. Dans le même ordre d’idées, sa prochaine défense de titre devrait également être annoncée pour Clash of Champions 2020.

Pendant ce temps, Keith Lee a concouru contre Randy Orton à Payback 2020 pour obtenir un énorme choc en battant The Viper avec sa bombe spirituelle. Cela a marqué la plus grande victoire de la carrière de l’ancien champion NXT qui pouvait désormais s’attendre à de grandes choses pour aller de l’avant. Nous apprendrions sur WWE Raw si cette victoire finale contre Orton l’insérerait dans l’image du titre de la WWE.

Sasha Banks et ne sont plus les champions par équipe féminine puisqu’elles ont perdu les titres contre Nia Jax et Shayna Baszler. Les modèles de rôle dorés devront désormais laisser leur étiquette qui aurait également pu abandonner leur lien. Cela marquera-t-il la fin de leur partenariat et créera-t-il la rivalité tant attendue entre les deux? Banks sera-t-il le prochain à défier Bayley pour le titre de ce dernier? Nous découvrirons quand WWE Raw sera diffusé avec le dernier épisode du ThunderDome.