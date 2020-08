Sur une tournure choquante des événements sur Remettre à sa palce, Paul Heyman a fait son retour à la WWE faire un allié avec nul autre que Roman Reigns!

SmackDown de la nuit dernière sur FOX, l’édition à domicile avant le pay-per-view WWE Payback de dimanche, présentait un angle où le PDG de la WWE, Vince McMahon, a ordonné au producteur de la WWE Adam Pearce d’obtenir des signatures sur le papier du contrat de Roman Reigns, Braun Strowman et «The Fiend» Bray Wyatt pour la triple menace No Holds Barred à Payback dimanche.

Roman Reigns Allies avec le retour de Paul Heyman sur WWE Smackdown

Pearce avait réussi à faire signer le papier par Wyatt et Strowman où il continuait à chercher Roman Reigns. Il a finalement rattrapé Reigns dans le dernier segment de l’émission. Pearce a donné le contrat à Reigns et a attendu pendant qu’il regardait le document.

Roman Reigns a dit à Pearce qu’il ne signait pas le contrat car il voulait apporter des modifications au document. Mais il a garanti d’être dans le match dimanche et de briser tout le monde, puis de partir. Il a également promis de regagner le titre universel qu’il n’a jamais perdu en premier lieu. Ce n’est pas seulement une prédiction mais un spoiler lorsque la caméra se concentre sur Paul Heyman qui est assis à ses côtés.

Photos: Brie et Nikki Bella présentent leurs bébés à l’univers de la WWE

Heyman a dit: « Crois ça! » qui est le slogan de Roman Reigns alors que ce dernier examinait le contrat pour envoyer le spectacle hors des ondes. Il est apparu qu’à partir de maintenant, Heyman jouera le rôle de manager pour le Big Dog.

Dans le même ordre d’idées, de nouveaux matchs ont été ajoutés sur Smackdown pour WWE Payback 2020 où Rey et Dominik Mysterio feraient équipe contre Seth Rollins et Murphy dans un match revanche. De plus, Matt Riddle affrontera le roi Corbin en simple. Voici la carte mise à jour pour Payback qui aura lieu demain au WWE ThunderDome,

Triple menace pour le titre universel de la WWE

Roman Reigns contre Braun Strowman contre « The Fiend » Bray Wyatt (c)

Match de titres par équipe féminine de la WWE

Nia Jax et Shayna Baszler contre Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Bayley (c)

Match pour le titre WWE États-Unis

Bobby Lashley contre Apollo Crews (c)

Keith Lee contre Randy Orton

Rey Mysterio et Dominik Mysterio contre Seth Rollins et Murphy

King Baron Corbin contre Matt Riddle