WWE.com

Roman Reigns a organisé un retour inattendu de la WWE à SummerSlam 2020, faisant apparemment tourner les talons dans le processus.

Le grand retour de « The Big Dog » est tombé après que « The Fiend » Bray Wyatt ait battu le champion universel Braun Strowman lors de l’événement principal de la nuit. Vêtu d’un t-shirt indiquant « tout détruire et pars », c’est exactement ce que Reigns a fait, détruisant d’abord Wyatt sur le ring avant de frapper Braun à l’extérieur, faisant craquer une chaise en acier sur son dos plusieurs fois.

De retour à l’intérieur et le passage à tabac sur Bray a continué. Reigns traqua Wyatt, le laissant se lever avant de clouer une lance, disant au nouveau Champion Universel que la ceinture lui appartenait. Roman a posé avec la sangle tenue en l’air alors que le pay-per-view cessait de diffuser.

C’était la première fois que Roman apparaissait sur la programmation de la WWE depuis la préparation de WrestleMania 36, ​​où il était censé affronter Goldberg. Ce combat a été abandonné lorsque Reigns a choisi de rester à la maison avec sa famille au début de la crise sanitaire mondiale.

De plus, on avait l’impression que Reigns avait finalement tourné le dos à la WWE après avoir battu Strowman et Wyatt avec une telle intensité. Ce n’est pas acquis, car la WWE a fait des choses similaires avec lui dans le passé, bien qu’un virage méchant soit quelque chose que de nombreux fans attendent depuis longtemps. Voyons comment cela se passe.