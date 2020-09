Comme on le voit à la fin du pay-per-view SummerSlam 2020, Roman Reigns est revenu à la WWE de manière catégorique. Il a détruit le nouveau Champion Universel, « The Fiend » Bray Wyatt avec plusieurs Spears tandis que l’ancien champion, Braun Strowman a subi une raclée impitoyable avec quelques coups de chaise.

Dès le départ de ce retour, la direction pour Roman Reigns semble claire où il veut aller après le championnat universel. Même l’équipe créative de la WWE a le même plan où elle veut le voir au sommet de la chaîne alimentaire. Nous pouvons donc nous attendre à de gros matches pour lui dans les prochains mois, ceux-ci ont été abandonnés, plus tôt cette année.

Rumeur: Shane McMahon deviendra le chef créatif de WWE Raw

Roman Reigns Vs The Fiend / Goldberg bientôt à la WWE?

Roman Reigns devait initialement participer à un match de championnat universel contre Goldberg à WrestleMania plus tôt cette année. Avant l’annonce du match Goldberg vs Reigns, la WWE voulait faire The Fiend vs Reigns pour le titre à WrestleMania. Plus tard, les plans ont changé Vince McMahon a considéré Goldberg comme un tirage plus important que The Fiend.

Maintenant, la querelle annulée est de retour dans la planification. L’observateur de lutte rapporte que la WWE veut maintenant lancer la rivalité en tête-à-tête entre The Fiend et Roman Reigns. Ces deux éléments figureraient sur l’image du titre de l’événement principal une fois la récupération terminée. Voici plus de la source.

«Le grand match sera probablement Roman Reigns et Bray Wyatt qui est le match qu’ils allaient avoir à l’origine à WrestleMania avant que Vince ne change d’avis et ne rejoigne Goldberg.

Cela avait probablement été prévu depuis octobre, c’est donc la direction dans laquelle ils vont maintenant, mais ils ne voulaient pas partir tout de suite et avec une construction d’une semaine, cela aurait été stupide de le faire tout de suite. «

Cela signifie que les deux meilleures stars de SmackDown pourraient s’affronter à Clash Of Champions ou Hell In A Cell, ou peut-être les deux.

De plus, Goldberg a récemment noté que sa carrière sur le ring est loin d’être terminée car son contrat avec la WWE est intact. Il se déroulerait jusqu’en 2023 et produirait deux matchs par an. Ainsi, le rêve Goldberg vs Roman Reigns pourrait bientôt devenir réalité. Pour l’instant, The Fiend, Reigns et Strowman s’affronteront dans un match triple menace No Holds Barred à Payback ce dimanche pour le championnat universel.