L’édition à domicile de WWE SmackDown for Payback 2020 serait là, ce soir et il est probable qu’une série de matchs soit finalisée pour l’événement PPV de ce dimanche. La carte de l’émission ne contient que quatre matchs et il en est probablement quatre autres à ajouter à l’émission. Le titre féminin, le titre intercontinental et d’autres annonces devraient arriver ce soir.

La tête d’affiche de SmackDown comportera un segment de signature de contrat de championnat universel où Roman Reigns, Braun Strowman et The Fiend seront présents sur le même ring. Big E rejoindra The Miz dans un épisode de Miz TV faisant glisser les retombées de Talk Smack de la semaine dernière. Celles-ci et bien d’autres sont attendues lorsque l’émission la plus populaire de vendredi soir sera diffusée depuis l’Amway Center d’Orlando, en Floride.

Mandy Rose passe à la photo de titre de WWE Smackdown Women?

Aperçu WWE Smackdown (28/08/20): Signature du contrat; Miz TV; Spectacle de retour à la maison Payback

«The Fiend» Bray Wyatt a réussi à abattre Braun Strowman à SummerSlam 2020 alors qu’il sortait avec le titre universel. Juste après l’énorme victoire, Reigns a écrasé le plus grand événement de l’été avec un retour catégorique. Il a livré des lancers et des coups de chaise aux deux concurrents du match et a posé avec le titre.

Il est certain que Roman Reigns devra être prêt pour Payback lorsqu’il entrera à SmackDown, cette semaine. Reigns, Wyatt et Strowman devront signer la ligne pointillée pour leur titre universel No Holds Barred Triple Threat Match à WWE Payback. Quoi qu’il en soit, la signature apportera un chaos total sur le ring, nous offrant un aperçu de ce qui pourrait être en magasin lors de l’événement principal PPV.

WWE Payback 2020: carte de match complète potentielle pour le PPV

Au retour de «Talking Smack» sur le réseau WWE, Big E a parlé des opportunités de Kofi Kingston après le titre de la WWE, mais The Miz n’a pas tardé à donner son opinion et à présenter ainsi un point de vue contradictoire. Apparemment, leur discussion n’est pas du tout terminée. Sur SmackDown, Big E redémarrera la conversation sur «Miz TV» pour faire un autre va-et-vient verbal. Cela pourrait être une configuration pour un match à Payback.

Bayley est toujours la championne féminine en titre de SmackDown qui a défendu avec succès son titre à SummerSlam contre Asuka. Elle a littéralement renversé tous les membres de la liste disponibles dans les vestiaires, à l’exception de Mandy Rose qui a remporté une grosse victoire sur Sonya Deville. Il est maintenant temps pour Rose de se préparer pour la photo de titre et elle est peut-être prête comme indiqué sur WWE Bump, cette semaine.

AJ Styles a perdu le championnat Intercontinental à SmackDown contre Jeff Hardy, la semaine dernière et il est probable qu’un match revanche arrive à WWE Payback. On dit également que Matt Riddle et King Corbin figureront dans un segment qui devrait conduire au match très attendu entre ces deux, ce dimanche. En outre, un concours de simple pour Big E contre The Miz ou Sheamus devrait être officialisé lorsque SmackDown est diffusé depuis le ThunderDome.