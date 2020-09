Comme indiqué précédemment, Tessa Blanchard est l’agent libre le plus en vue du circuit de lutte professionnelle à partir de cet été. Alors que les fans spéculent sur son avenir, elle semble être très occupée par un événement très important et personnel qu’est son mariage. Apparemment, nous pouvons maintenant la qualifier de femme mariée.

Photos: La star de la WWE Tessa Blanchard et son petit ami Daga se marient

En passant par le mises à jour des médias sociaux, c’est dimanche dernier que l’ancienne star d’IMPACT Wrestling et championne du monde Tessa Blanchard et sa fiancée, l’actuelle star d’IMPACT Daga (Miguel Ángel Olivo) se sont mariés. C’était apparemment une affaire privée avec une famille proche et des amis en tant qu’invités alors que les deux lutteurs talentueux décidaient de marcher ensemble.

Le couple avait un plan initial pour se marier, plus tôt cette année, mais Tessa Blanchard n’a pas pu voyager en dehors du Mexique en raison de la pandémie COVID-19. Maintenant, ils ont récité les vœux en août dans un lieu non divulgué à Tijuana, en Californie. Parmi les invités au mariage figuraient les stars actuelles de IMPACT Wrestling Taya Valkyrie, Jordynne Gail Kim, Grace, Moose, Alisha Edwards, Melissa Santos aux côtés de son mari, star de l’AEW, Brian Cage.

Tessa Blanchard a elle-même partagé des photos du jour du mariage tandis que les invités d’IMPACT ont également partagé quelques photos de cette journée spéciale sur leur chronologie en souhaitant tout le meilleur au couple nouvellement marié. Il semble qu’ils sont plus qu’heureux d’être loin des feux de la rampe et ne se soucient pas de leur carrière, à ce stade.

Il convient de noter que Tessa Blanchard a été licenciée par IMPACT Wrestling pour ne pas être apparue sur leur programmation télévisée pendant la pandémie COVID-19. Elle a ensuite été déchue du titre mondial de l’Impact en juin dernier alors que les deux parties étaient en désaccord. Blanchard n’a pas non plus envoyé de vidéos promotionnelles pour les épisodes télévisés d’IMPACT, obligeant la société à apporter des modifications à ces émissions et à changer l’image de leur titre mondial.

Son contrat avec IMPACT Wrestling devait expirer quelques jours avant le PPV Slammiversary qui s’est déroulé le 18 juillet. Ahe devait défendre le titre mondial contre Sami Callihan ce soir-là. Après sa libération d’IMPACT, la WWE aurait envoyé des «palpeurs» à Tessa Blanchard pour éventuellement signer avec eux. Rapports a également affirmé que ce n’était qu’une question de temps pour se connecter, mais qu’à ce jour, aucune confirmation n’était parvenue.