Titre WWE NXT abandonné par Karrion Kross; Énorme Fatal-4-Way annoncé

Le nouveau champion NXT Karrion Kross est tombé le titre WWE NXT lors de l’épisode NXT d’hier soir sur le réseau américain.

Comme indiqué précédemment, Karrion Kross a subi une épaule séparée lors de sa victoire au titre NXT contre Keith Lee lors de l’événement principal de l’événement «Takeover: XXX» de samedi dernier. Kross et Scarlett ont lancé l’épisode post-TakeOver NXT pour annoncer qu’il quittait le titre NXT en raison d’une blessure à l’épaule.

Kross est apparu portant un costume et une écharpe sur son épaule et a ainsi émis un avertissement que Doomsday viendrait toujours à NXT parce que peu importe « quand l’heure est dite, tout le monde paie le péage, et Dieu aide les obstacles qui se trouveront sur son chemin. Scarlett a placé un sablier à côté du titre NXT posé sur le tapis et l’a retourné après que Kross a émis l’avertissement avant de quitter le ring.

L’horloge tourne. Revenez bientôt, @WWEKarrionKross. #WWENXT #NXTTitle ⏳❌ pic.twitter.com/Xs3HLk9mF3 – WWE NXT (@WWENXT) 27 août 2020

Kross devait subir une IRM lundi dernier et faire le point sur la blessure, mais il n’a pas expliqué ce que les médecins ont trouvé et combien de temps il serait mis à l’écart en raison de cette blessure à l’épaule. À partir de maintenant, le processus de recherche d’un nouveau titulaire du titre NXT a déjà commencé.

Le directeur général de WWE NXT, William Regal, a annoncé un énorme match pour le titre NXT pour l’épisode spécial du NXT Super Tuesday de la semaine prochaine. Ce sera une Fatal 4 Way pour couronner le nouveau champion NXT. Le match se déroulera selon les règles du match Iron Man de 60 minutes. Les concurrents de ce match sont Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Finn Balor et Adam Cole.

Selon @RealKingRegal, le championnat #WWENXT sera décidé la semaine prochaine dans un Fatal 4-Way Iron Man Match de 60 minutes opposant @AdamColePro contre @FinnBalor contre @JohnnyGargano contre @NXTCiampa! pic.twitter.com/jLJkctDhjJ – WWE sur FOX (@WWEonFOX) 27 août 2020

Il y a d’autres grandes nouvelles de NXT en dehors de l’annonce du match pour le titre NXT alors que l’ancien champion intercontinental de la WWE Wade Barrett a fait son retour dans l’entreprise lors de l’épisode WWE NXT de la nuit dernière. Barrett a fait des commentaires à la NXT Arena sur le campus de l’Université Full Sail, avec Vic Joseph. La WWE Hall of Famer Beth Phoenix les a également rejoints de chez eux lors de cette pandémie COVID-19.

Barrett a annoncé qu’il serait de retour à la table d’annonce de NXT pour l’épisode NXT Super Tuesday la semaine prochaine où nous recevrons le nouveau détenteur du titre NXT. Tommaso Ciampa est également revenu, hier soir pour tourner le talon où l’équipe de Tyler Breeze et Fandango a battu l’Imperium pour devenir de nouveaux champions par équipe NXT.