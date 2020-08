WWE

La WWE a confirmé que Clash Of Champions aura lieu le 27 septembre, après avoir présenté deux dates différentes lors de Payback Pay-Per-View de la nuit dernière.

John Pollock de POST Wrestling a été l’un des nombreux à signaler l’écart pendant le spectacle, notamment avec les deux dates apparaissant à quelques secondes l’une de l’autre grâce à une publicité diffusée peu de temps avant que les commentateurs Michael Cole et Corey Graves ne donnent plus de détails sur le spectacle.

Le Pollock toujours diligent et détaillé a suivi quelques minutes plus tard avec la confirmation de la date correcte, notant à nouveau sur son Twitter qu’il « venait d’être informé par quelqu’un dans l’entreprise que le 27 septembre est la date exacte pour Clash of Champions ».

Généralement centré sur tous les champions défendant leurs titres, le supershow de septembre pourrait théoriquement être l’un des plus empilés de ces derniers mois. Au moment de l’écriture, il comporterait des matchs avec Roman Reigns, Drew McIntyre, Bayley, Asuka, Jeff Hardy, Bobby Lashley, The Street Profits, Shayna Baszler et Nia Jax, Cesaro et Shinsuke Nakamura et Cedric Alexander. Depuis WrestleMania, la société n’a pas présenté toute une collection de stars, et même le «Show Of Shows» manquait notamment de nouveaux Universal Champion Reigns.