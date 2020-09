WWE.com

Comme confirmé hier soir à Raw, Randy Orton défiera le champion de la WWE Drew McIntyre lors du prochain pay-per-view Clash of Champions le 27 septembre.

Cet événement principal probable est survenu lors d’un minitournoi pour couronner le prochain concurrent de McIntyre. «The Legend Killer» a battu Kevin Owens à la suite d’une embuscade d’Aleister Black pour frapper son billet pour la finale, rencontrant Seth Rollins (d. Dominik Mysterio) et Keith Lee (d. Dolph Ziggler). Lee semblait avoir remporté le match, clouant Rollins avec une bombe spirituelle, bien qu’Orton ait remporté une victoire opportuniste, frappant Keith avec un RKO avant de prendre son épingle sur « The Monday Night Messiah ».

Orton est tombé face à McIntyre à SummerSlam, perdant par roll-up. Il a répondu à cela en attaquant brutalement l’Ecossais lors de l’épisode de Raw de la semaine dernière, le mettant hors de combat avec une «fracture de la mâchoire capillaire» kayfabe, résultant en l’absence de l’émission de la nuit dernière. Il sera probablement ramené à la télévision avant Clash.

McIntyre vs Orton est le seul match annoncé pour Clash of Champions au moment de la rédaction de cet article. Le pay-per-view voit la promotion revenir à un calendrier de paiement à la carte plus traditionnel, ayant récemment présenté SummerSlam et Payback sur des semaines consécutives.