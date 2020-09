WWE.com

WWE NXT a remporté une autre excellente soirée d’audience sans concurrence directe d’AEW Dynamite, alors que l’épisode spécial du Super Tuesday de cette semaine a enregistré une augmentation du nombre de téléspectateurs et des 18-49 ans.

En ce qui concerne la démo, NXT a terminé 10e pour la nuit parmi les émissions de câble, avec une note de 0,26. C’est en hausse par rapport à 0,24 de la semaine précédente et c’est le chiffre le plus élevé de la marque noir et or depuis décembre dernier.

L’audience globale de l’émission a également augmenté, augmentant de 3% à 849 000 en moyenne sur ses deux heures. Cela signifie que NXT a maintenant franchi la barre des 800 000 à chacune de ses trois semaines sans opposition.

À partir de ces chiffres, il est tout à fait clair que NXT serait beaucoup, beaucoup mieux de s’éloigner du mercredi soir, où il a été continuellement battu par AEW dans le segment démographique clé, ne marquant qu’une poignée de « victoires » vaines et vaines dans l’audience globale depuis la guerre a commencé en octobre dernier.

Une grande partie de la NXT de cette semaine a été construite autour d’un match à quatre Iron Man pour le titre NXT vacant, opposant Adam Cole, Finn Balor, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. De toute évidence, cela avait attiré. Voyons comment se déroule le choc des célibataires Cole contre Balor la semaine prochaine.