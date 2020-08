WWE.com

Roman Reigns se battra pour le WWE Universal Championship dans ce qui sera probablement son premier grand match avec la promotion.

Cela a été confirmé lors de l’épisode de RAW de la nuit dernière, au cours duquel il a été annoncé que le « Big Dog » récemment revenu défierait « The Fiend » Bray Wyatt pour son prix nouvellement remporté dans une triple menace No Holds Barred également en vedette Braun Strowman. Wyatt a pris la sangle de Braun à SummerSlam 2020, battant « Le monstre parmi les hommes » via deux soeurs Abigail sur les planches à anneaux exposées, avant que Reigns ne revienne pour la première fois depuis mars et fasse naufrage les deux hommes.

Keith Lee contre Randy Orton a également été confirmé pour le pay-per-view Payback 2020 de cette semaine, qui est le produit de leur combat RAW sans concours suite à l’ingérence de Drew McIntyre. Le tandem réuni Shayna Baszler / Nia Jax défiera Sasha Banks et Bayley pour les titres par équipe féminine, tandis qu’Apollo Crews défend son titre américain contre Bobby Lashley, après avoir triché pour battre « The All Mighty » dans un bras de fer.

Voici à quoi ressemble la carte Payback 2020 pour le moment: –

Triple menace de championnat universel sans retenue: ‘The Fiend’ Bray Wyatt contre Braun Strowman contre Roman Reigns

Keith Lee contre Randy Orton

Championnat des États-Unis: Apollo Crews (c) contre Bobby Lashley

Championnats par équipes féminines: Sasha Banks et Bayley (c) contre Shayna Baszler et Nia Jax