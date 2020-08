Sans aller trop loin dans le personnel ou, d’ailleurs, l’auto-indulgence, le malaise post-effort (pour lui donner son terme médical) qui arrive pour de nombreuses personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique – un ensemble qui inclut votre écrivain – est plus communément dénommé «remboursement». C’est la dette cinétique que nous contractons pour vivre, au moins une partie de la semaine, quelque chose qui se rapproche d’une vie normale.

Donc, la pertinence par inadvertance de l’image de marque de la WWE la deuxième de leur expérience de double pay-per-view avec ce surnom n’est pas perdue pour moi. Après un week-end SummerSlam exceptionnel – et avec All Out d’AEW à l’horizon – avions-nous vraiment besoin d’un spectacle inutile entre les deux? L’encéphalomyélite myalgique n’est pas exactement une condition préalable à l’épuisement professionnel ici: qui grandit précisément en prévision du retour de l’un des B-shows interstitiels les moins pertinents de la WWE, une semaine après leur dernier spectacle ThunderDome?

C’est, en termes plus relatables, la gueule de bois qui suit la plus grande fête de l’été, une corvée désagréable dont vous voulez juste en finir. Comme pour marteler cette métaphore du barattage d’estomac, la série met en vedette Baron Corbin, Sheamus et Randy Orton dans des rôles de premier plan.

Et finalement, ces babalas se termineront probablement par Hair of Big Dog.

