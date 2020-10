Barcelone n’est pas passée de 1-1 contre Alavés à Mendizorroza dans un match dans lequel ils ont apprécié et apprécié les occasions, mais ils n’ont pas réussi à concrétiser presque les 30 opportunités qu’ils avaient. Luis Rioja est arrivé sur les lieux grâce à une erreur entre Neto et Piqué. Griezmann a mis les tables au deuxième acte pour sauver un point pour Ronald Koeman.

Nuit d’Halloween. Nuit de terreur. Nuit de cauchemars. La fête avait tout pour vendre un scénario à Hollywood et faire un film d’horreur. Le crime de Piqué et Neto dans le but de Luis Rioja. Leo Messi, dérangé comme le personnage qui va à la police et ils l’ignorent. Le garçon d’anniversaire Ansu Fati, jouant le bon gars, mais il ne finit pas par être un héros. Hernández Hernández, le méchant … pour les Catalans. Mais comme toute grande production, l’histoire se termine bien, et pour cela, celui qui se cachait depuis des mois apparut: Antoine Griezmann.

Les hommes de Ronald Koeman ont dû visiter Mendizorroza après deux matchs perdus consécutifs dans la Ligue, mais avec la précipitation d’avoir remporté la Juventus 0-2 à Turin. Pour battre une équipe toujours compliquée comme Alavés, Barcelone est sorti avec Neto dans le but et Sergi Roberto, Piqué, Lenglet et Jordi Alba en défense. Devant eux, formant le double pivot, Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Dans la zone la plus avancée, Dembélé et Ansu Fati sur les ailes, Antoine Griezmann au sommet de l’attaque, avec Leo Messi jouant derrière les Français.

Le jeu a commencé avec une grande intensité, beaucoup de pression et plus d’inexactitudes. Les équipes ont pressé mais n’ont pu générer d’occasions. Douze minutes ont mis la première à arriver. Un laissez-passer que Valerón signerait est sorti des pieds de Lenglet pour partir seulement Ansu Fati. Le vieil homme voulait tellement mettre la main dans la main avec Pacheco qu’il l’a renvoyée. Edgar a répondu un peu plus tard, qui a envoyé une autre aide précieuse de Deyverson entre les mains de Neto.

Piqué et Neto tout gâchent

Comme dans tout film d’horreur, il y a toujours des coups de machette. Deyverson a donné un coup terrible à Leo Messi dans le croissant de la zone et l’Argentin l’a joué dans le lancement du coup franc. Lejeune a repris la ligne le tir du Rosario sauvant le sien pour s’adapter au premier. Barcelone dominait déjà la possession et Alavés avait deux voies: le ballon ou le contre. Et de cette seconde est venu son objectif, bien qu’il ait besoin de l’aide de deux protagonistes: Piqué et Neto. L’arrière central le donne au gardien de but, qui fait confiance au contrôle du ballon et là est apparu Luis Rioja, qui n’a pas arrêté de croire, pour mettre son pied et voler le cuir du gardien de but et faites le premier de la nuit. J’ai dit, un cauchemar pour Piqué et Neto. La seule chose qui manquait était que Thriller soit entendu sur le système de sonorisation du stade.

Avec 1-0 au tableau de bord, Barcelone a réclamé un penalty sur De Jong. Le Néerlandais était sur le point d’achever lorsque Ximo Navarro apparut comme un obusier pour l’attaquer par derrière. Hernández Hernández n’est même pas allé la voir au VAR. Controversé pour dire le moins. L’arbitre canarien a reçu de nombreuses protestations de Messi dans le reste de la première mi-temps. L’Argentin a réclamé des fautes qui n’étaient pas indiquées et se sont retrouvées avec une telle colère qu’il a frappé une balle au moment où la tresse passait. Il n’a pris que le jaune. Plus controversé.

Au retour des vestiaires, les premiers suspects sont apparus. Le premier mentionné. Busquets, Lenglet et Dembélé sont restés sur le banc Trincao, Pjanic et maintenant le seul mineur qui reste au Barça sont venus à sa place: Pedri. Ces trois footballeurs Ils ont changé le visage de l’équipe culé, lui donnant une grande fraîcheur, mais se retrouvant avec le même problème que le reste de ses coéquipiers: le mur défensif d’Alavés. Et il semblait que ceux de Machín jouaient avec 30 sur le terrain. Ils ont fermé n’importe quel espace au centre et les hommes de Koeman ont commis le péché d’insister pour attaquer dans la zone centrale.

Griezmann sort de l’ombre

Les azulgranas pressés avec un Leo Messi très participatif et avec Ansu Fati à un niveau élevé. Les deux ont marché deux fois avant d’atteindre 60 ′, avant Alavés a gardé 10 pour le deuxième jaune que Jota Peleteiro a vu après une action dans laquelle il a mis le fer alors que Piqué allait avec sa tête pour frapper la balle. À ce moment, les forces ont quitté la peinture de babazorro, qui a vu comment instantanément Griezmann a parfaitement mis les tables en définissant un heads-up avec Pacheco avec un hachis subtil ils devaient récupérer les locaux au fond du filet.

Pas deux minutes ne passèrent quand Pacheco a mis une main salvatrice à Leo Messi, qui a fait un de ces coups qu’il aime tant, haut et avec une défense devant. Arrêt du gardien d’Alavés. Il a continué à faire pression et Barcelone est arrivé, mais il n’a pas pu trouver le moyen de faire le second. En fait, oui, mais par la voie facile, hors-jeu. Trincao est entré dans une position illégale avant de faire la passe à mort avec Griezmann, mais le juge de touche l’a vu et a annulé le but.

Koeman voulait la victoire et a fait de Braithwaite la référence, mais a dû sacrifier Ansu Fati dans ce mouvement. La batterie de footballeurs barcelonais s’épuisait à l’approche de la fin. Messi a été annulé autant, Pjanic et Dest sont tombés sur Pacheco. Piqué a tenté sa chance avec son pied et sa tête. Même Messi en avait deux, mais tout s’est terminé de la même manière: hors du but. Même les cinq minutes de réduction n’ont pas suffi au Barça pour prendre les 3 points de Mendizorroza le soir d’Halloween.