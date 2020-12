Une action du match entre Tuilla et L’Entregu du dernier match de championnat. | Miki Lopez

La nécessité de rattraper les jours de retard sur le calendrier fait que le troisième match sera joué en entier ce samedi, pour avoir de la place pour jouer une autre ronde de matchs mardi prochain, un jour férié. Caudal et San Martín arrivent à la réunion d’aujourd’hui en tant que dirigeants des deux sous-groupes.

Les Mierenses visiteront Mosconia (15 h 45) avec la perte de Pelayo Pedrayes, avec l’intention de remporter la quatrième victoire de la saison, et d’oublier le revers contre Lenense à domicile dans le seul match qu’ils ont joué à ce jour loin de Hermanos Antuña. . «Aujourd’hui, tous les matchs à l’extérieur sont difficiles. Mosconia a réussi ses deux matchs à domicile. Il pleut tout le week-end, on verra comment on est sur le terrain, et on espère réaliser un bon run, augmenter le score, car il est très important d’enchaîner les victoires dans une compétition aussi courte », souligne Chuchi Collado.

El Caudal, avec 11 points, mène le sous-groupe A avec Avilés, qui porte le même chiffre, et qui accueillera Lenense à Suárez Puerta à 15h45. L’équipe entraînée par Alfonso Arias a remporté sa première victoire la veille, et marque déjà depuis deux jours. La visite d’Avilés, compliquée a priori, est présentée comme une nouvelle opportunité pour Lenense de prendre l’air.

Dans le sous-groupe B, en revanche, San Martín et Titánico, invaincus, se mesurent à El Florán (15h45), dans un duel de rivalité, qui sert à rappeler l’ambiance des années 90 lorsque les duels entre les équipes de Sotrondio et Pola de Laviana a ému un grand nombre de public et s’est trempé dans la rivalité. San Martín mène l’événement, avec toute l’équipe disponible, et cherche à maintenir son plein, avec 15 points sur 15 possibles. Le jeu sera marqué par l’état de l’herbe.

«La clé sera de s’adapter aux conditions de la fête. Devant nous avons un rival très solide et avec Adrián comme entraîneur qui fait un travail spectaculaire à Laviana », déclare Chiqui de Paz, entraîneur de San Martín. “Ce sera très décisif de savoir qui devance le premier sur le tableau de bord vu comment le terrain et la météo peuvent être”, souligne Adrián González, entraîneur du Titanic, qui n’a pas encore quitté Jairo Santos en raison d’une suspension, expulsé le premier jour, qu’un seul des deux matchs imposés a été rempli, puisque le Titanic a eu deux crashs reportés en raison du covid-19, c’est pourquoi il arrive au rendez-vous avec deux matchs de moins que San Martín, mais aussi sans connaître la défaite.

Les deux autres représentants des Bassins de ce sous-groupe joueront également à 15 h 45, et dans les deux cas, ils joueront à domicile. Tuilla, qui a déjà commencé à surveiller les résultats après un départ régulier, se rendra à Llanes, deuxième classée. Alors que L’Entregu jouera à Valdesoto contre une équipe qui n’a gagné qu’un match, et avec la nécessité de ne pas concéder plus de points pour rester dans la zone supérieure, puisque l’équipe de Nuevo Nalón a perdu contre Tuilla le dernier jour et a déjà deux défaites.

Marcos Suárez aura les pertes dans la surface entre Juan Menéndez, Javi Revuelta et Erik pour la visite à Valdesoto, dans laquelle ils aspirent à leur quatrième victoire de la saison.