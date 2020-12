L’irruption de Fabian Causeur, mortel, qui avec 21 points en seconde période a conduit la transformation de la Real Madrid après la pause, il a permis au chef de la Ligue ACB rester invaincu encore un jour, et ils vont douze, aux dépens de TD Systems Baskonia que, bien qu’il ait terminé deux très bons premiers trimestres, il a fini par payer cher sa déconnexion dans le troisième et a mis fin à sa bonne séquence de championnat (92-83).

Ils se sont affrontés en début de match de la 17e journée le leader invaincu et l’actuel champion ACB, deux équipes en forme qui n’avaient plus deux de leurs hommes essentiels depuis le début de la saison. L’Argentin Luca Vildoza était bas en raison de la lombalgie dans le Vitoria et de son compatriote Facundo Campazzo est déjà de l’histoire au Real Madrid après son départ pour les Denver Nuggets de la NBA.

Dès le saut initial, tous deux ont profité de toute leur artillerie. L’échange de coups, avec des coups successifs du périmètre, a maintenu l’équilibre sur le tableau de bord tandis que des étincelles ont sauté dans la zone dans le duel de géants entre Walter Tavares et Youssoupha Fall, dans lequel se démarquait une casquette spectaculaire du Cap-Vert qui s’est terminée par son rival sur le sol.

le les alternatives se sont succédées à chaque attaque jusqu’à ce que deux triples consécutifs de l’Argentin Gabriel Deck et un troisième d’Usman Garuba dans le dernier rush blanc donnent de l’air aux locaux à l’issue d’un premier acte de haute tension (25-19, min 10).

Dans la reprise, les attaques ont continué à être imposées aux défenses, surtout du côté des visiteurs. Un départ partiel 2-12, culminé par un triple de Zoran Dragic, a renvoyé la commande aux Vitorians et a forcé Pablo Laso à arrêter le match pour reconnecter son équipe, qui en trois minutes est passée de la victoire par six points à voir quatre ci-dessous.

Immédiatement, les eaux reprirent leur cours. Les triples ont continué à se produire dans l’un et l’autre cerceau avec des pourcentages proches de cinquante pour cent et l’affrontement a été équilibré avec Llull et Dragic comme les hommes les plus réussis. Le Slovène, avec neuf points en autant de minutes, a joué un rôle clé dans le retour de Baskonia au deuxième tour.

Bien que le Real Madrid ait eu plusieurs occasions de revenir devant dans les dernières minutes, celles de Dusko Ivanovic ont pu se reposer après une première mi-temps vibrante qui a été décidée par de petits détails et dans laquelle de grandes actions ont été vues en des deux côtés (40-43, min 20).

Les blancs sont sortis du vestiaire plus toniques. Ils ont reculé et ont repris le commandement plusieurs minutes plus tard devant une Baskonia qui ne pouvait pas trouver de solutions à l’attaque et se diluait de façon alarmante. Le panorama n’a pas plu à Dusko Ivanovic, qui a appelé son équipe au chapitre plus tôt que prévu, même s’il a continué pendant plusieurs minutes sans trouver de solutions au black-out de son équipe.

La sécheresse baskoniste a duré cinq minutes et demie pendant lesquelles ils n’ont pas pu marquer un seul point. Après vingt minutes de pagayage contre, le Real Madrid s’amusait désormais à merveille, avec Fabian Causeur (dix points au troisième quart-temps) transformé en principal cauchemar de l’équipe basque.

Un partiel en faveur de 15-0 a commencé à faire pencher la donne en faveur des hôtes, qui ont pris de l’huile à chaque attaque et ont fini par sécher leur adversaire dans un troisième acte impeccable (28-15) qui lui a permis d’atteindre les dix dernières minutes. avec une douzaine de points de marge comme butin (68-58, min 30).

Causeur a continué à faire son truc, bien soutenu par Trey Thompkins, mais Baskonia, fidèle à son style, n’a pas abandonné et a commencé à ramer sachant qu’elle avait beaucoup d’arguments pour tenir tête à n’importe quel rival. Il est arrivé à six à plusieurs reprises avec Pierria Henry – auteur de 21 points – faisant son truc, ce qui n’a pas affecté un Real Madrid qui a continué avec une autre marche, mettant en pratique son meilleur basket-ball, et a répondu à chaque menace avec Succès.

Sergio Llull était en charge de définir la marque pour la victoire des Blancs avec deux actions de qualité finales qui ont permis à un leader de rester invaincu pendant une semaine supplémentaire qui a réussi son premier examen de ligue avec des notes exceptionnelles sans Facundo Campazzo dans ses rangs.

Fiche technique:

92 – Real Madrid (25 + 15 + 28 + 24): Laprovittola (3), Abalde (9), Deck (15), Garuba (6) et Tavares (8) – équipe de départ – Thompkins (15), Taylor (-), Causeur (21), Llull (12), Rudy ( -), Alocen (-), Randolph (3).

83 – TD Systems Baskonia (19 + 24 + 15 + 25): Henry (21), Giedraitis (9), Sedekerkis (4), Polonara (13) et Fall (2) – cinq partants -, Dragic (14), Peters (13) Kurucs (5), Jekiri (2) et Diop ( -)

Arbitres: Carlos Peruga, Arnau Padrós et Cristóbal Sánchez. Peters éliminé pour fautes

Incidents: Match de la 17e journée de la Ligue Endesa joué sans public au WiZink Center de Madrid.