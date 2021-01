▲ Reynoso faisait partie de la dernière équipe céleste championne en 1997 et cherche à rendre cette mystique à l’équipe et à mettre fin à la sécheresse du titre. Photo @CruzAzulCD

Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Samedi 9 janvier 2021, p. 9

Juan Reynoso, récemment nommé entraîneur de Cruz Azul, préfère faire preuve de cohérence sous le principe de faire d’abord et de dire ensuite, en indiquant clairement qu’il n’est pas temps de vendre de la fumée et en s’assurant que nous serons champions même si nous sommes conscients de la sécheresse des titres pour 23 ans dans The Machine.

Ils l’ont tous fait (promettre un titre), mais j’essaie de prendre une feuille de route, a-t-il déclaré lors de sa première conférence virtuelle devant l’équipe bleue, se dirigeant vers le premier jour du tournoi des Guardianes 2021 contre Santos Laguna, qu’ils visitent. matin.

Nous avons eu une sécheresse importante (dans les championnats de la ligue) et nous allons travailler là-dessus, nous irons minute par minute et ensuite convaincre les gens que c’est possible. Je ne veux pas oser dire que cette année est la bonne, j’essaie d’être congruente, a-t-il ajouté.

Reynoso fait partie de la dernière équipe championne de Cruz Azul lors du tournoi d’hiver 1997. L’ancien défenseur a rappelé les circonstances dans lesquelles ils ont obtenu ce trophée, alors qu’ils avaient 17 ans sans gagner alors qu’ils avaient été couronnés en Copa Mx et Concachampions.

«À ce moment-là, ils ont dit que Cruz Azul n’avait rien gagné, mais nous avions une Coupe du Mexique et un Concachampions, puis nous avons remporté le titre du tournoi local. Maintenant, il y a déjà deux titres de Coupe et aussi Concacaf, mais le plus important est celui de la Ligue », a-t-il déclaré.

Malgré le jeûne des titres locaux, Reynoso a assuré que La Maquina n’a pas perdu de sa grandeur et même maintenant, il y a plus de fans que lorsqu’il jouait, bien que les fans, le conseil d’administration et la coopérative soient blessés.

Il a révélé que pour éviter les distractions de la pression sur l’équipe, j’ai demandé aux joueurs de se libérer des réseaux sociaux, aujourd’hui ils devraient profiter de la coexistence et du travail.

Bien qu’il se soit dit motivé par la disposition des éléments lors de cette première semaine d’entraînement sous ses ordres, il a admis qu’il était peu probable qu’il traduise son style lors du match de dimanche contre les Warriors. Personne n’a de baguette magique et nous ne changerons pas du jour au lendemain, cela se verra au fil des mois.

Concernant les renforts, il précise qu’ils analysent toujours les joueurs locaux et préfère ne pas se plonger dans l’éventuel départ de Pol Fernández et Walter Montoya. Nous n’excluons personne, le joueur qui a été acheté est un atout et nous allons voir comment le marché évolue.

Reynoso, qui connaissait l’essence de l’équipe lorsqu’il était joueur, a indiqué qu’il attend le soutien du conseil d’administration, désormais dirigé par José Antonio Marín et Víctor Manuel Velázquez, qui sont en charge des conseils d’administration et de vigilance de la coopérative.

Je connais l’histoire de la coopérative, c’est le travail d’équipe et cela se répercute jusqu’à l’équipe de football. Au-delà des problèmes extrajudiciaires, nous tous, Cruzazulinos, connaissons cette essence. J’espère qu’avec cette conviction, nous poussons tous dans le même bateau.

La Machine a officialisé le départ de l’attaquant Milton Caraglio, qui arrivera dans l’équipe Atlas. À cet égard, Reynoso a considéré ce mouvement comme une perte importante, nous voulions l’avoir mais la situation a marqué un avantage pour le joueur, j’espère que cela se passe bien.