La transformation consiste en cela. Dans lequel les joueurs, à quelques exceptions près, ont intériorisé que les matchs sont gagnés balle par balle, en attaque et en défense. Ce n’est pas un hasard si Djurdjevic porte à ce point les mêmes buts qu’il a fait tout au long de la saison dernière ou que Borja López est monté en défenseur solvable à 26 ans, un après sa disparition (bien qu’hier il n’ait pas eu son meilleur après-midi). Les enfants de la «cinquième école» n’ont pas non plus pris de potion magique pour passer des apprentis aux propriétaires de la catégorie au premier du changement. Et Pedro Díaz ne joue pas au premier niveau généralement juste parce que. Tout cela se passe grâce au fait que quelqu’un sur le banc a une idée et, surtout, parce qu’il a réussi à la transmettre. Le seul qui ne l’ait pas encore découvert est Aitor García, perdu dans un exercice d’introspection à chaque fois qu’il reçoit un laissez-passer. Obsédé par le brillant comme personne d’autre ne le peut dans ce modèle (avec la permission du numéro 19): seul.

Le seul inconvénient de la victoire acharnée est la fatigue qui a refait surface en seconde période, conséquence logique du carrousel de représentations en Ligue des Coronavirus. Le sport a été maître d’œuvre pendant les 45 premières minutes face à un rival qui a joué le rôle imposé aux visiteurs qui aspirent à rester. C’était une question de temps avant que le but n’arrive et que le rideau ne soit abaissé pour la première fois. Le script a changé plus tard. Ceux à la maison ont reculé et les pourcentages de possession ont été égalisés. Et il fallait regarder l’horloge plus que nécessaire. Il n’y a pas eu de drame ni de sainete et les trois points sont restés dans le sac.

Pour les nostalgiques, les retrouvailles avec Castellón évoquent cet après-midi lumineux à La Plana en 2008, avec Preciado en délire dans le groupe et qui se termine par la défaite la plus célèbre de l’histoire récente de Gijón, prélude à une promotion. Cette équipe ressemble maintenant à un œuf pour une châtaigne. Mais ils ont quelque chose en commun: l’ambition.