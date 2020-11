Et du coup les cheikhs sont venus mettre de l’argent sur la table en faisant des investissements avec de grosses sommes d’argent pour commencer à mettre en avant un nouveau nom dans l’élite européenne. le PSG, a remporté sept des huit dernières ligues françaises, cherchant à la fin, un caprice que le Bayern Munich les a emmenés dimanche dernier.

La Ligue des champions au milieu de la pandémie, il a dû s’arrêter. L’incertitude quant à savoir comment serait son retour, a été fixée avec le décret du UEFA pour faire le tour à élimination directe au Portugal et à un seul match. Au cas où quelque chose d’étrange manquerait à partir de 2020 …

La date convenue est arrivée et le rouleau compresseur bavarois a éliminé Chelsea, a battu Barcelone et est passé au-dessus de Lyon; pour avoir votre billet direct pour la finale de Lisbonne. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain avait éliminé le BVB avant la pause. Le passage aux demi-finales a été compliqué avec un Atalanta vintage, qui n’a pas pu résister à la pression des millionnaires, mais qui s’est battu jusqu’à la 90e minute pour remporter le match nul. Aussi, une autre surprise, a dû être battue par Neymar et compagnie; ce RB Leipzig qui a obtenu – avec seulement 10 ans d’histoire – parmi les quatre meilleures équipes du tournoi le plus important d’Europe.

le Estádio Da LuzComme en 2014, il était prêt à accueillir la finale de la Ligue des champions. Le champion de France contre le champion d’Allemagne; Juste un jeu pour déterminer à quel point cette année civile était brute. Et bien sûr: le morbide au maximum pour voir si l’investissement qatari a finalement récolté son premier triomphe important au-delà de sa ligue.

L’ironie de la vie était de voir Coman se lever pour terminer le ballon que Kimmich lui avait mis et marquer le seul but du match. Ironie parce qu’un joueur de sa carrière; Cela a enlevé au PSG le rêve de devenir champion du plus beau tournoi au niveau des clubs. Aucun des propriétaires ne pensait que ce garçon qu’ils avaient vendu à la Juventus serait celui qui revêtirait le costume de bourreau et leur donnerait une leçon sur ce que l’argent n’achète pas.

Croire est inutile quand les choses ne sont pas faites. Nous pouvons tous rêver, mais peu d’entre nous y parviennent. Même le demi-million d’euros (en plus de celui que l’organisation donnerait à chacun des footballeurs) qu’ils ont promis, ne pourrait pas faire exploiter à Neymar ou à Mbappé leur grand football. Aucun des footballeurs parisiens n’a enduré le meilleur match dynamique qu’une seule équipe a organisé après des mois d’enfermement.

Et donc, d’autres clubs comme Manchester City pourraient venir essayer – avec un soutien financier – de pénétrer dans les endroits les plus convoités et de se battre pour la suprématie. Mais, sans crainte de me tromper, j’affirme qu’il y a quelque chose que ces équipes ne pourront jamais acquérir: la grandeur. Parce que la suprématie historique et l’amour; Ils s’interposeront toujours devant les grands portefeuilles de l’Est, lorsqu’il s’agira de générer un football bon et unique.

PS: n’oubliez pas le PSG, il n’y a qu’un seul géant français; Il porte du blanc avec du bleu et celui-là a son ‘orejona’ dans les fenêtres de son stade …

