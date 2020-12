En athlétisme, la plupart des événements programmés n’ont pas eu lieu: Semi-marathon, course féminine, ascension vers la Campa, 10 kilomètres du groupe, course Groupe-Santa Olaya … Le dernier à tomber était le Course populaire du réveillon de Noël. Las Mestas devait accueillir le Championnat espagnol d’athlétisme junior, qui ne pouvait pas non plus être célébrée. Les courses de cross-country habituelles qui ouvrent habituellement la saison et auxquelles les athlètes participent dans le cadre de leur préparation n’ont pas non plus eu lieu.

L’équitation a été un autre des sports gravement endommagé malgré les efforts déployés par le Conseil municipal des sports et le club équestre des Asturies pour mettre en place un programme attrayant pour les fans. Le PDM avait conçu le Gijón Horse Jumping, un vaste programme de compétitions qui aboutirait à un international quatre étoiles à Las Mestas à ses dates habituelles de fin août. Ce dernier a été retiré du programme, mais le reste a été réalisé dans les installations rénovées du CHAS. En fait, plusieurs des concours prévus pourraient être organisés avec une grande acceptation par le cavalier national. Cependant, un positif chez l’un des compagnons d’un cavalier a forcé la suspension du reste de la programmation aux séjours des régies régionales de la santé.

A Santa Olaya, la Coupe d’Espagne des clubs de première et deuxième catégories allait se dérouler la semaine prochaine, l’une des compétitions les plus puissantes d’Espagne de l’année depuis que le club champion national et la promotion et la rétrogradation des catégories y sont décidées.. La Fédération espagnole de natation, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les Asturies, a décidé de changer de lieu et maintenant elle se tiendra dans la Communauté valencienne. Santa Olaya a également été contrainte d’annuler la célébration cette année de son traditionnel test de triathlon, l’un des plus remarquables de chaque année dans les Asturies.

Compétitions les plus importantes suspendues par Covid-19

Deux événements bien ancrés dans le calendrier sportif de la ville, comme le trophée de tennis Dionisio Nespral, organisé par le club de tennis de Gijón, et la Liberbank Freestyle Cup, gérée par le Conseil municipal des sports et la société Octagon, ne le sont pas non plus. Ils ont pu célébrer en laissant les fans sans les meilleures compétitions de tennis et de moto qui ont lieu chaque année dans la ville.

Le groupe Covadonga a vu comment le covid-19 a emporté une bonne partie des tournois qu’il organise. Ainsi, tout au long de 2020, la gymnastique, la lutte, le beach rugby et le mémorial du billard «Conrado Suárez» n’ont pas pu avoir lieu. Le tournoi des écoles de hockey, qui regroupe les carrières des clubs les plus importants du nord de l’Espagne, ou le festival d’échecs, avec également une présence importante de joueurs nationaux et internationaux, est tombé du programme de groupe.. Pelota Week, la plus ancienne d’Espagne et à laquelle les meilleures balles-outils du monde participent depuis 71 ans, cette année il n’a pas été possible de la célébrer en privant les fans asturiens de la seule possibilité de voir ce sport dans l’ensemble saison.

Même la bougie n’a pas été épargnée. La régate El Gaitero, la plus importante du nord de l’Espagne, a été suspendue cette année Étant donné que des navires de diverses communautés autonomes et même de la France y participent et que sa célébration a été planifiée à un moment où la circulation entre les différentes régions ne pouvait pas être effectuée. Les trophées de printemps et d’automne, organisés par le Club Astur de Regatas, ont été touchés car dans les deux cas ils se composent de plusieurs régates, chacune et aucune n’a été pleinement célébrée.

Chaque année, la Semaine internationale de la montagne arrive également occasionnellement, au cours de laquelle les meilleurs alpinistes du moment se sont entretenus avec les fans de la région et ont présenté leurs derniers défis. Cette année, Torrecerredo, le club organisateur du même, a été contraint de le suspendre.

Le Christmas Swimming Crossing et San Silvestre ne sont pas tombés du calendrier, mais ils seront célébrés d’une manière très différente que d’habitude.