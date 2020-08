Le cas d’infractions de la NCAA le plus lent lié à l’enquête fédérale sur le basket-ball universitaire a été celui ciblant LSU. C’est peut-être aussi le plus juteux, étant donné la tristement célèbre écoute électronique de Will Wade. Sur la douzaine d’écoles prises dans le réseau fédéral, aucune n’a d’entraîneur-chef si étroitement lié à une violation potentielle.

Maintenant, il y a une nouvelle couche dans le drame, intégrant le football LSU dans le mélange et augmentant potentiellement les enjeux. La dispute entre l’application de la NCAA et l’école concernant le rôle du football dans l’enquête pourrait bien avoir un impact sur la gravité globale de l’affaire et sur les sanctions qui en découlent.

Selon un article publié mardi par The Advocate qui cite une correspondance entre la NCAA et l’école, le directeur de l’application, Jon Duncan, estime que l’affaire devrait être renvoyée au processus de résolution de la responsabilité indépendante (IARP). C’est la «sortie de piste» récemment conçue dans les cas d’infractions, la dirigeant hors du Comité des infractions – une voie adoptée pour les cas impliquant Memphis, l’État de Caroline du Nord et le Kansas, avec d’autres possibles.

Selon The Advocate, Duncan a cité cinq facteurs pour renvoyer l’affaire à l’IARP dans une lettre du 15 juillet. Parmi eux: le contentieux découlant du manque de coopération de Wade avec l’enquête. Duncan a noté l’incapacité chronique de Wade à produire les enregistrements téléphoniques demandés, affirmant qu’il avait fallu 13 mois à l’entraîneur pour produire des appels documentés à partir de deux téléphones cellulaires différents. La NCAA a fait des demandes répétées entre septembre 2018 et l’arrivée des records en janvier 2020, selon The Advocate.

Stephen Lew-USA TODAY Sports

Mais un autre élément de l’histoire de The Advocate pourrait avoir un impact plus important sur la teneur globale de l’affaire: que deviennent les récentes violations de la NCAA concernant le programme de football LSU?

Fondamentalement, cette partie du cas est Kansas 2.0. Dans celui-ci, l’école a cherché en juin à séparer les violations reconnues du football des allégations de basket-ball plus importantes et plus spectaculaires. Le Kansas voulait que les infractions au football soient décidées par la voie plus traditionnelle du Comité des infractions, indépendamment de l’affaire de basket-ball en cours.

En juillet, cette demande a été rejetée et l’ensemble du dossier a été retracé à l’IARP. L’application de la loi a réuni les allégations de football et de basket-ball du Kansas pour une raison: elle a aidé à plaider en faveur de l’une des accusations les plus graves contre l’école: le manque de contrôle institutionnel. C’est une violation de niveau I, qui est la plus grave de la matrice de pénalités de la NCAA.

LSU semble travailler pour éviter un scénario similaire. L’école n’a aucune objection à ce que l’enquête sur le basket-ball soit détournée vers l’IARP, selon The Advocate, mais ne souhaite pas que les violations du football soient incluses.

Selon les documents de The Advocate, LSU tente de mettre fin aux allégations de football rapidement par un examen sommaire, ce qui entraînerait des sanctions convenues sans audience formelle. Ils se concentrent sur trois incidents distincts:

Le père du joueur de ligne offensive Vadal Alexander a reçu 180000 $ en argent volé du rappel du LSU John Paul Funes, qui a admis en 2019 qu’il avait détourné plus d’un demi-million de dollars de l’hôpital Our Lady of the Lake de Baton Rouge. L’argent était le paiement de 2012-17 pour ce que la NCAA a qualifié de «travail sans spectacle», selon The Advocate. Les responsables du LSU ont d’abord déclaré aux journalistes que Beckham distribuait de l’argent factice, mais ont ensuite rétracté cette affirmation après que le quart Joe Burrow a reconnu dans une interview que l’argent était réel. LSU a déclaré que les paiements totalisaient 2000 $, ce que Duncan a qualifié de violation de niveau III.Un contact de recrutement non autorisé en janvier 2019 par l’entraîneur de football de LSU, Ed Orgeron. L’avocat a déclaré que l’école s’était auto-imposée aux restrictions de recrutement d’Orgeron.

Pendant ce temps, le cas de la NCAA contre le basket-ball LSU continue. Aucun avis d’allégation n’a encore été déposé, plusieurs sources ont confirmé à SI. Auparavant, la NCAA a soumis des NOA liés à l’enquête fédérale à l’État de Caroline du Nord, au Kansas, à Louisville, à l’USC, à l’État de l’Oklahoma, à la Caroline du Sud et à la TCU. On pense que les NOA ont été soumis à Creighton et Auburn, mais les écoles ont refusé de les reconnaître publiquement. L’Alabama et l’Arizona font également l’objet d’une enquête.

En mars 2019, Yahoo Sports a signalé l’existence d’une écoute électronique fédérale de 2017 dans laquelle Wade dit à Christian Dawkins – qui était au centre de l’opération de piqûre du FBI – qu’il a fait une «offre forte» à un tiers représentant alors -recruit Javonte Smart.

«Mec,» dit Wade à Dawkins, «je suis allé le voir avec un [expletive] offre forte il y a environ un mois. [Expletive] fort.

«Le problème était, je sais pourquoi il ne l’a pas pris maintenant, c’était [expletive] penché un peu vers la famille », a poursuivi Wade. «Il s’agissait de prendre soin de la maman, de prendre soin de l’enfant. Comme si c’était incliné vers ça. Maintenant, je sais pertinemment qu’il n’a pas tout expliqué à la maman. Je sais maintenant, il n’a pas eu assez de la part du gâteau dans l’accord.

Après la publication de cet article, Wade a refusé de coopérer avec l’enquête interne de LSU et a été suspendu. Wade a ensuite changé d’avis et s’est soumis à une entrevue par l’école et les enquêteurs de la NCAA et a ensuite été réintégré.

LSU a renégocié le contrat de Wade dans le cadre de sa réintégration. Le nouveau pacte comprenait une clause qui rend plus facile pour LSU de le licencier avec motif si lui ou l’école est accusé d’une infraction de niveau I ou II.

Wade n’a pas encore offert une explication publique de ce en quoi consistait «l’offre stong-ass».

Ceux qui ont l’expérience des cercles d’enquête de la NCAA se sont demandé si l’écoute électronique était suffisante pour constituer la base d’une accusation formelle de violation. Cela n’a jamais été présenté comme preuve dans les procès fédéraux, et l’histoire de Yahoo Sports n’aurait peut-être pas été une preuve de première main, ont déclaré des experts en application à Sports Illustrated. Mais la diffusion de l’écoute électronique sur le documentaire de HBO, The Scheme, pourrait fournir un moyen de l’utiliser.

Le documentaire contenait également un extrait de conversation entre Wade et Dawkins dans lequel Wade parlait de payer un joueur «plus que le minimum de recrue (NBA)». Le directeur sportif de LSU, Scott Woodward, a publié une déclaration après la diffusion du documentaire, disant: «Il n’y a pas de changement dans le statut d’emploi de l’entraîneur Will Wade à LSU et nous continuerons à coopérer avec tous les commentaires sur cette question.

La seule école de l’enquête fédérale qui a traversé le processus d’audience de la NCAA et qui a reçu une décision jusqu’à présent est l’État de l’Oklahoma. Les Cowboys, qui avaient l’un des cas les moins complexes, ont été frappés d’une interdiction d’un an en séries éliminatoires au début de juin – une sanction qui a choqué l’école. L’État de l’Oklahoma a déclaré qu’il ferait appel.

La fermeture du COVID-19 d’une grande partie du pays a affecté le calendrier de nombreuses écoles sous enquête, allongeant le processus déjà laborieux de criminalité et de punition de la NCAA. Dans l’état actuel des choses, de nombreuses écoles chargées peuvent être en mesure de terminer la saison 2020-2021 sans sanctions – s’il y a effectivement une saison 2020-2021.