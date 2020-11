Lucas Pratto il était à nouveau le propriétaire de rivière et il a répondu avec un but dans la victoire 2-1 sur Rosario Central pour la Coupe de la Ligue professionnelle. L’attaquant de 32 ans s’est entretenu avec TNT Sports à propos de son retour avec célébration incluse.

“Ce qui m’inquiétait le plus, c’était comment je me sentais physiquement, si j’étais au niveau de notre équipe, qui est la plus physique d’Amérique du Sud. La vérité est que je me sentais bien, je ne sais pas à quoi ça ressemblait de l’extérieur, mais je pense que j’étais physiquement bien. Plus tard, au football, j’ai essayé de jouer une ou deux touches pour gagner en confiance et je pense que parfois j’ai bien fait », a-t-il analysé.

Le “Ours“Il a eu la chance de jouer dès le début en raison de l’absence de Rafael Santos Borré, qui a été testé positif pour le coronavirus. “Malheureusement, j’ai joué à cause d’un problème que Rafa a eu, qui est le joueur qui joue à ce poste et qui se débrouille très bien. Je veux lui envoyer un câlin, j’espère que la famille va bien. J’ai saisi l’occasion et je pense que j’ai bien fait” , a-t-il indiqué.

“J’ai essayé de gagner en confiance, la vérité est que le premier but s’est bien passé. Ensuite, j’ai dû faire ce travail physique que Rafa fait. Après l’expulsion, c’est devenu plus facile”, a-t-il expliqué. Pratto.

Finalement, Pratto Il a fait référence à ses deux pour rivière. “C’était important, je m’étais converti après un long moment en Copa Libertadores face à un petit rival. Marquer un but contre Central était très important et je dois continuer sur cette voie”, a complété l’un des attaquants de l’équipe de Marcelo Gallardo.