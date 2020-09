Si vous avez regardé un streamer Twitch en août, vous l’avez probablement vu jouer à Fall Guys.

Fall Guys est un nouveau jeu lancé la première semaine d’août et qui a depuis pris le relais. Le jeu a plus de 7 millions d’unités vendues sur Steam et est devenu le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps, le tout au cours de son premier mois. Alors naturellement avec un tout nouveau jeu, il y a de la curiosité derrière.

En regardant quelqu’un jouer à Fall Guys, vous vous demandez peut-être comment y accéder. Nous allons passer en revue toutes les questions générales que vous avez sur Fall Guys ci-dessous.

Contenu de Fall Guys

Qu’est-ce que Fall Guys?

Fall Guys est essentiellement Mario Party mélangé à l’émission télévisée «Wipeout». Vous commencez une partie avec 60 joueurs (parfois moins) et continuez à jouer pendant que les gens sont éliminés des défis. Il existe plusieurs modes de jeu, y compris les jeux en équipe, et tout est réuni dans une confrontation finale où un champion est couronné.

Voici la description officielle du jeu:

Fall Guys: Ultimate Knockout jette des hordes de concurrents en ligne dans une course folle à travers des séries de chaos croissant jusqu’à ce qu’un vainqueur reste. Laissez votre dignité à la porte et préparez-vous à un échec hilarant dans votre quête de la couronne!

Comment télécharger Fall Guys?

Il existe deux façons de télécharger Fall Guys. Si vous êtes un joueur PC, vous pouvez télécharger le jeu via Steam. Si vous êtes sur PlayStation, vous pouvez télécharger le jeu via PlayStation Plus.

Fall Guys est-il sur mobile?

Non. Fall Guys n’est pas sur mobile. Et pour le moment, il n’est pas prévu de sortir Fall Guys sur mobile.

Fall Guys est-il sur Xbox?

Non. Fall Guys n’est pas sur Xbox. Et pour le moment, il n’est pas prévu de sortir Fall Guys sur Xbox.

Fall Guys est-il sur Switch?

Non. Fall Guys n’est pas sur Xbox. Et pour le moment, il n’est pas prévu de sortir Fall Guys sur Switch.

Fall Guys est-il sur Mac?

Non. Vous ne pouvez pas télécharger Fall Guys si vous utilisez un Mac. Le jeu est uniquement disponible sur Steam pour le système d’exploitation Windows.

(Fall Guys) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/87/6f/fall-guys-9220-ftr_1omx7okjd2djx1d6boiflrfsgq.jpg?t=1341430260&w=500&quality=80

Fall Guys sera-t-il disponible sur mobile ou Xbox?

Peut-être à un moment donné dans un futur lointain, mais pas maintenant. Lors d’une apparition sur le podcast «Talk Guys», le concepteur principal de Fall Guys, Joe Walsh, a déclaré que son équipe ne travaillait pas à déplacer le jeu ailleurs. En bref, Walsh pense qu’il est préférable d’améliorer le jeu sur les plates-formes sur lesquelles il se trouve déjà plutôt que de travailler à le déplacer ailleurs. Fall Guys est uniquement disponible sur PC Windows et PlayStation.

Fall Guys est-il gratuit?

En quelque sorte, mais pas vraiment. Si vous êtes sur PC, ce n’est pas du tout gratuit. Vous pouvez acheter l’édition standard pour 19,99 $ sur Steam, ou l’édition Collector pour 29,99 $. Sur PlayStation, Fall Guys est gratuit, mais uniquement si vous payez pour PlayStation Plus, qui coûte 9,99 $ par mois. Sinon, Fall Guys coûte le même prix de 19,99 $ sur PlayStation (ou 29,99 $ pour l’édition Collector) si vous l’achetez directement.

Fall Guys est-il multiplateforme?

Non. Fall Guys n’est pas multiplateforme. Vous ne pouvez jouer à Fall Guys que sur PC ou PlayStation, et lorsque vous jouez sur ces plates-formes respectives, vous jouez à d’autres sur la plate-forme. En termes simples, si vous jouez sur PlayStation, vous jouez contre des adversaires PlayStation. Si vous jouez sur PC, vous jouez contre des adversaires PC.

Quant à savoir si Fall Guys sera un jour multiplateforme, ne vous attendez à rien de nouveau dans un proche avenir.

“Il n’y a rien de nouveau sur ce front, j’en ai peur”, a déclaré Walsh à The Loadout. “Nous sommes toujours engagés dans ce domaine. Je pense que nous nous y engageons encore plus qu’auparavant. Nous voyons que Fall Guys amène des gens qui ne jouent généralement pas à des jeux multijoueurs ensemble. Donc, si nous pouvons rassembler les gens avec des amis le plus tôt possible, c’est bien. C’est important pour nous en tant que studio »

Pourquoi ne pouvez-vous pas changer votre nom dans Fall Guys?

Lors de la sortie de Fall Guys, les utilisateurs ont rapidement découvert que vous pouviez insérer du code HTML comme nom, ce qui est rapidement devenu un problème. Les utilisateurs peuvent faire de la taille de leur nom une police de 100 000 points et occuper tout l’écran s’ils le souhaitent. Pour lutter contre cela, Fall Guys a simplement fait en sorte que le nom de tout le monde dise simplement “Fall Guy” suivi de quelques chiffres. On ne sait pas si cela changera à un moment donné dans le futur, mais comme pour le moment, les utilisateurs sont bloqués avec des noms génériques.

Fall Guys aura-t-il un jour des lobbys privés?

C’est quelque chose sur lequel les développeurs de Fall Guys travaillent. Dans cette même interview avec The Loadout, Walsh a déclaré que son équipe avait entendu le désir de cela.

“C’est encore tôt, mais c’est quelque chose dont nous entendons parler”, a déclaré Walsh. “Fall Guys est finalement une émission de télévision et les gens veulent être le réalisateur, ils veulent diriger leur propre émission. Nous entendons totalement la demande pour cela, mais cela nous prendra un peu de temps pour comprendre à quoi cela ressemble exactement. Mais c’est sur notre liste de choses à faire. “