En l’absence de renouvellement de Lewis Hamilton avec Mercedes, l’arrivée de Sergio Perez un Red Bull a défini la grille pour la saison prochaine. Fernando Alonso, qui courra pour Alpine en 2021, et Carlos Sainz, qui le feront pour Ferrari, ils savent déjà qui seront leurs rivaux et où ils courront.

Mercedes: Hamilton et Bottas

La rivale à battre sera à nouveau Mercedes. Bien qu’il ait été question de la possibilité que George Russell soulager Valtteri Bottas, le Finlandais a été confirmé pour 2021, le Britannique restera donc chez Williams la saison prochaine. Bottas continuera d’être l’écuyer de Lewis Hamilton, même si l’annonce du renouvellement du septuple champion pourrait encore être retardée de plusieurs semaines.

Red Bull: Verstappen et Sergio Pérez

L’alternative à Mercedes une saison de plus sera Red Bull. L’équipe autrichienne est consciente qu’il ne sera guère possible de se battre pour le titre si elle ne parvient pas à faire glisser ses deux pilotes entre Hamilton et Bottas. Pour cette raison, tournant le dos à son jeune programme pilote, sacrifiant Alex Albon parier sur Sergio Perez en tant que partenaire de Max verstappen.

McLaren: Ricciardo et Norris

La surprise en 2021 pourrait être McLaren, l’équipe dans laquelle elle continue Esteban Ocon et où Ricciardo remplacera Carlos Sainz. C’est ainsi que Lewis Hamilton a récemment reconnu: «Je suis très heureux de voir McLaren si proche, surtout après tous les changements qu’ils ont apportés au sein de l’équipe, et l’année prochaine, ils monteront des moteurs Mercedes. C’est génial qu’ils arrivent avec une bonne voiture, et peut-être qu’en 2021, ils pourront se battre avec nous et avec Red Bull. Ce serait une bataille à trois pour le titre, ce serait incroyable pour les fans. “

Aston Martin: Vettel et Stroll

Racing Point, qui sera rebaptisé Aston Martin la saison prochaine, arrêtera de monter un moteur Mercedes en 2021 pour parier seul. L’équipe a décidé de sacrifier Sergio Pérez pour qu’un quadruple champion du monde en tant que Sebastian vettel être le partenaire de Lbalade ance. Il faudra voir comment ce pari fonctionne pour l’équipe.

Alpine: Fernando Alonso et Ocon

Renault, pour sa part, sera rebaptisé Alpine la saison prochaine. Bien qu’il ait perdu Ricciardo, l’arrivée de Fernando Alonso a donné un nouvel élan à l’équipe de France, qui veut continuer à progresser avec lui et avec Esteban Ocon en vue de se battre pour le titre en 2022.

Ferrari: Carlos Sainz et Leclerc

Comme Fernando Alonso, l’arrivée de Carlos Sainz c’est une bouffée d’air frais pour Ferrari. Espagnol et Charles Leclerc Ils formeront le plus jeune couple de l’histoire de l’équipe italienne, qui cherchera à sortir d’une mauvaise 2020 pour se battre à nouveau pour le podium en 2021 et aussi pour le titre en 2022.

Alpha Tauri: Gasly et Tsunoda

Également équipé d’un moteur Ferrari, Alpha Tauri affrontera la saison prochaine avec Pierre Gasly, vainqueur du Grand Prix d’Italie devant Carlos Sainz. Votre partenaire en 2021 sera Yuki tsunoda, qui a remplacé Daniil kvyat.

Alfa Romeo: Raikkonen et Giovinazzi

Chez Alfa Romeo, cela continuera, avec 41 ans, Raikkonen, qui sera le coureur le plus âgé de la grille devant Fernando Alonso. Le Finlandais aura à nouveau comme coéquipier Antonio Giovinazzi.

Haas: Schumacher et Mazepin

Celui qui changera complètement son alignement pour la saison prochaine est Haas. Grosjean et Magnussen ils quitteront leur siège pour Mick Schumacher, qui aura sa première chance en Formule 1, et la controversée Nikita Mazepin.

Williams: Russell et Latifi

Finalement, George Russell Il continuera pour une autre année à Williams malgré avoir montré qu’il avait besoin d’une meilleure voiture pour se battre pour des objectifs plus ambitieux. Votre partenaire en 2021 restera Nicolas Latifi.