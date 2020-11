La La Formule 1 a déjà présenté son calendrier provisoire pour la saison prochaine avec un nombre record de 23 courses, qui sera contesté entre le 21 mars et le 5 décembre 2021. La saison débutera avec le Grand Prix d’Australie qui se terminera à Abu Dhabi, et avec l’Arabie saoudite (28 novembre) comme principale nouveauté. Ce dernier fera ses débuts en F1 sur un circuit de rue et de nuit à Djeddah.

Le seul doute réside dans le Grand Prix du Vietnam, qui n’apparaît pas au calendrier puisque son différend est inconnu après l’arrestation pour corruption de l’ancien maire de Hanoi. En outre, le Grand Prix d’Espagne et le Grand Prix du Brésil attendent la signature de leurs nouveaux contrats et il y a encore une course en attente, la quatrième manche de la Coupe du monde, qui aura lieu le 25 avril et n’a pas de lieu.

BREAKING: Le calendrier 2021 # F1 est arrivé! pic.twitter.com/jvBuT0gInW – Formule 1 (@ F1) 10 novembre 2020

«Nous avons prouvé que nous pouvons voyager et mener notre carrière en toute sécurité et nos promoteurs reconnaissent de plus en plus la nécessité d’aller de l’avant et de gérer le virus. En fait, de nombreux hôtes veulent utiliser notre événement comme une plate-forme pour montrer au monde qu’ils vont de l’avant », a expliqué le président de la F1, Chase Carey, dans un communiqué.

L’Américain s’est montré «ravi que l’Arabie saoudite fasse partie du calendrier». “Et nous sommes également ravis de retourner sur les sites où nous nous attendions à courir en 2020. Nous voulons remercier tous nos promoteurs et partenaires pour leur enthousiasme et leur collaboration continus et nous sommes impatients de donner à nos fans une saison passionnante sur la piste”, a-t-il déclaré.

Ce calendrier provisoire pour 2021, ainsi que ceux des Championnats FIA de Formule 2 et de Formule 3, il est soumis à l’approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Ceci est le calendrier F1 pour 2021

21 mars – Australie (Melbourne).

28 mars – Bahreïn (Sakhir).

11 avril – Chine (Shanghai).

25 avril – (à confirmer).

9 mai – Espagne (Barcelone).

23 mai – Monaco (Monaco).

6 juin – Azerbaïdjan (Bakou).

13 juin – Canada (Montréal).

27 juin – France (Le Castellet).

4 juillet – Autriche (Spielberg).

18 juillet – Royaume-Uni (Silverstone).

1er août – Hongrie (Budapest).

29 août – Belgique (Spa).

5 septembre – Hollande (Zandvoort).

12 septembre – Italie (Monza).

26 septembre – Russie (Sotchi).

3 octobre – Singapour (Singapour).

10 octobre – Japon (Suzuka).

24 octobre – États-Unis (Austin).

31 octobre – Mexique (Mexico).

14 novembre – Brésil (Sao Paulo).

28 novembre – Arabie Saoudite (Djeddah).

5 décembre – Abu Dhabi (Abu Dhabi).