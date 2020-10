Ce mardi, Josep Maria Bartomeu Il a lancé une bombe à ses adieux en tant que président de Barcelone: ​​”Je peux annoncer que nous avons approuvé les exigences pour faire partie d’une Super Ligue européenne, décision qui doit être ratifiée par la prochaine Assemblée.” Confirmation que, comme de nombreux clubs européens, Le Barça est favorable à participer à un projet de révolution du football européen qui n’impliquerait pas la fin des compétitions nationales, mais oui des Champions et de la Ligue Europa.

Selon certains médias internationaux, la compétition débuterait en septembre 2022 entre une élite d’équipes européennes qui comprendrait des 16 ou 18 équipes espagnoles, anglaises, allemandes, italiennes et françaises. Avec le modèle de basket-ball de l’Euroligue comme référence, les matchs allaient et venaient entre toutes les équipes pour résoudre le tournoi avec un barrage final dans un seul lieu, comme la dernière Ligue des champions.

Dans un contexte de difficultés économiques pour les clubs espagnols en pleine crise des coronavirus, la Super League européenne garantirait sa viabilité économique, comme Bartomeu l’a reconnu ce mardi dans ses adieux. Pour cette raison, ce projet approuvé par JP Morgan recherche un consensus et tentera de convaincre d’autres organisations telles que la FIFA ou l’UEFA, que réplique cette Super League avec une nouvelle Ligue des Champions qui a le soutien de Barclays et multiplierait les prix pour les équipes qui vont loin dans la compétition.

5.000 millions soutiendront le projet

Le cabinet de conseil américain JP Morgan a offert un prêt de cinq milliards d’euros aux organisateurs de cette Super League européenne, qui pourrait compter sur le soutien des trois grands espagnols, en plus des anglais de Liverpool et de Manchester United, de Milan et de l’Inter en Italie et du Bayern Munich en Allemagne, entre autres. Selon le journal AS, Des sources du Real Madrid affirment qu’ils ne se prononceront pas officiellement sur la Super League tant que le projet ne sera pas une réalité.

Également, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs bénéficie également du soutien de l’élite européenne. C’est un tournoi qui devait être renouvelé et c’est ce que la FIFA a fait: à partir de 2021, les 24 meilleurs clubs du monde se réuniront dans un même lieu lors d’un tournoi qui aura lieu tous les quatre ans, comme la Coupe du monde. Il allait déjà se jouer en juin prochain en Chine, mais il a dû être suspendu en raison du coronavirus.

Le football évolue vers une plus grande mondialisation et un renouvellement des compétitions européennes. Avec la crise des coronavirus, le projet de Super League européenne semble rationalisé et pourrait devenir une réalité à partir de 2022. La Ligue des champions et la Ligue Europa céderaient la place à une ligue entre les meilleures équipes d’Europe, un projet bénéficiant du soutien financier de JP Morgan et de celui des meilleurs clubs du Vieux Continent.