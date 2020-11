le Mutua Madrid Open Il prolonge sa durée à deux semaines à compter de la prochaine édition en 2021. De plus, le tournoi prépare une autre série de nouveautés avec un deuxième défenseur central et le directeur du tournoi, Feliciano López, a révélé une très bonne nouvelle: Madrid pourrait continuer à accueillir le tournoi jusqu’en 2031.

L’évolution de la pandémie nous a privés à deux reprises de profiter du Mutua Madrid Open en 2020: il n’a pu se tenir à sa date habituelle, mai, avec l’arrêt de la compétition, ni en septembre, par précaution contre la croissance des cas à cette époque. moment. C’est peut-être pour cette raison que le désir de la prochaine édition est encore plus grand et que le Mutua Madrid Open travaille déjà à surprendre ses fans.

Pour le moment, il a été rapporté que cela durera plus longtemps, deux semaines, bien que dans le cas de la compétition masculine, cela restera le même. Le Mutua Madrid Open débutera en 2021 le 27 avril et se terminera le 9 mai. “Les filles commenceront mardi et les garçons il n’y a pas de changement par rapport à ce qu’il était jusqu’à présent”, expliqué Feliciano Lopez, dans une interview avec le journal Marca.

Une deuxième centrale

Le Mutua Madrid Open peut se vanter, comme peu de tournois, d’avoir jusqu’à trois courts couverts – jusqu’à cette année, Roland Garros n’avait pas de toit rétractable et uniquement sur le court principal. Mais le tournoi de Madrid se prépare à de nombreux autres changements qui pourraient survenir dans quelques années. Se prépare la construction d’un deuxième stade pour abriter un autre court central. “Le stade est envisagé et nous permettra d’avoir deux séances, jour et nuit”, a commenté Feliciano au journal susmentionné.

«Le projet est terminé et le conseil municipal est d’accord. Gardez à l’esprit qu’un gros travail doit être effectué car l’eau qui se trouve derrière doit être éliminée. Espérons qu’en 2022 nous pourrons jouer dans le nouveau stade, et sinon en 2023 », a ajouté le directeur du Mutua Madrid Open.

Siège jusqu’en 2031

En outre, Feliciano López a avancé que Madrid serait en mesure de continuer à accueillir le tournoi de tennis pendant au moins une décennie de plus. «Et nous aurons le tennis jusqu’en 2031. Bientôt, nous pourrons annoncer que l’accord avec la mairie sera signé pour 10 ans de plus. Les choses vont très bien. Le contrat est en cours de révision et tout cela nécessite un processus », a expliqué Feliciano in Marca.