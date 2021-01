Carlos Sainz grimpera pour la première fois Ferrari lors d’un test privé organisé par l’équipe italienne sur le circuit de Fiorano. Bien que ce test durera cinq jours, seuls deux ont été attribués au pilote madrilène, le prochain Mercredi 27 janvier et jeudi 28 janvier.

Carlos Sainz pilotera le SF71-H à partir de 2018, et c’est que vous ne pourrez pas monter dans la voiture que vous utiliserez en 2021 jusqu’à la pré-saison qui aura lieu à partir de 12 mars. Comme cela n’aura que trois jours, un jour et demi pour chaque pilote, l’Espagnol a passé une semaine de travail intense avec les ingénieurs et le simulateur. Désormais, même avec la voiture 2018, ce test signifiera “une occasion pour Sainz de se familiariser avec les procédures et de rencontrer l’équipe d’ingénierie avec qui il travaillera cette saison », selon Mattia Binotto, responsable de l’équipe Ferrari.

Il est à noter qu’avec ladite voiture Sebastian vettel, qui est le pilote que Carlos Sainz a remplacé, il a remporté cinq victoires en Coupe du monde. Bien qu’il disposera d’une nouvelle voiture en 2021, avec un moteur qui fait déjà peur à ses rivaux, le natif de Madrid a hérité de ce qui a été l’équipe d’ingénierie de Vettel au cours des six dernières années, il est donc important qu’ils améliorent leur communication en Piste.

Le test tourne pour Sainz

Le test auquel vous participerez Carlos Sainz commencera le Lundi 25 janvier avec trois pilotes de la Ferrari Driver Academy: Giuliano Alesi, Marcus Armstrong et Robert Shwartzman. Si les deux premiers rouleront en Formule 1 pour la première fois, Robert Shwartzman a déjà participé au test des jeunes pilotes qui a eu lieu à Abu Dhabi et auquel Fernando Alonso était également présent.

Il Mardi 26 janvierCharles Leclerc, qui sera le coéquipier de Carlos Sainz chez Ferrari, remontera dans la voiture. Bien que sa présence à ce test ait été mise en doute après avoir été infecté par un coronavirus le 14, il s’est enfin rétabli pour ce rendez-vous. Le français “servira Sainz comme un excellent point de référence», Selon Mattia Binotto.

Et c’est que viendra le tour des Espagnols Mercredi 27 janvier quand il aura une journée entière pour tourner à Fiorano. Pour sa part, Jeudi 28 janvier Vous ne pouvez le faire que le matin.

Mick Schumacher, également dans le test

Dans l’après-midi, bien qu’en 2021 il conduira pour Haas, ce sera Mick Schumacher quiconque participe à ce test. Ferrari décrit la présence de l’Allemand comme “une chance de faire plus de travail de préparation pour sa première saison dans la catégorie la plus élevée de ce sport. En plus d’être utile à tous les pilotes, le test est également l’occasion pour l’équipe elle-même de se préparer pour le seul test de pré-saison à Bahreïn les 12 et 14 mars.

Mick Schumacher clôturera également ce test le Vendredi 29 janvier le matin. Le fils du Kaiser aspire à avoir une chance avec Ferrari demain, peut-être à partir de 2022, l’année où le contrat pour Carlos Sainz avec l’équipe italienne. Interrogé à ce sujet, le madrilène a déclaré: «Je ne m’inquiète pas pour Mick Schumacher. J’arrive chez Ferrari sans date d’expiration et à égalité avec mon coéquipier. L’intention est de créer un cycle ».

Cependant, Mattia Binotto n’a pas exclu cette option: «La Ferrari Driver Academy n’a pas été créée pour élever des pilotes de Formule 1, mais pour créer le prochain pilote Ferrari. Aujourd’hui est trop tôt pour décider mais il y a des locaux pour voir Mick en rouge en 2023».

Celui qui ne sera pas à Antonio Giovinazzi, qui conduira pour la deuxième année consécutive pour Alfa Romeo. Puisqu’il continue d’appartenir à Ferrari, il menace également la continuité de l’Espagnol dans l’équipe italienne. “Qu’ils aient opté pour Sainz ne veut pas dire que je ne peux pas avoir ce siège à l’avenir. Être pilote officiel de Ferrari a toujours été et sera mon rêve. Personne ne m’a rien donné dans ma carrière sportive, j’ai toujours dû me battre pour gagner et garder mes places », a-t-il déclaré récemment.

Sainz, impatient de monter dans la Ferrari

Malgré le travail intense qu’il a accompli à Maranello, Carlos Sainz a mis du temps à dire à ses partisans comment se passaient ces jours: «C’est incroyable, ces jours dans l’usine sont très spéciaux. Enfiler la combinaison rouge, entrer en F1 dans le simulateur et voir le Cavallino au volant… ce sont des choses qui vous font sentir spécial ».

“Je veux vraiment conduire cette nouvelle voiture, Je veux savoir comment c’est et voir comment nous devons travailler pour en tirer le meilleur parti. Chaque jour je m’endors en pensant à ce que sera la voiture et comment je vais me sentir par rapport aux autres que j’ai conduits. J’ai hâte de le piloter maintenant! »A-t-il ajouté.