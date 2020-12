Fans de Langreo dans les stands de Ganzábal. FERNANDO RODRIGUEZ

Les fans de la UP Langreo. Les fans de l’équipe de Langrean ont la chance de revoir le leur en direct et ils ont l’opportunité de le faire ce samedi (Nuevo Ganzábal, 16h30) après que la Principauté a levé l’interdiction de la participation du public aux événements. sports à cause de la pandémie. Au total, le Langreo peut autoriser l’entrée au Nouveau Ganzábal de 300 fans. Le conseil d’administration présidé par Víctor Fernández-Miranda a conçu le protocole d’accès au terrain: seules les personnes qui ont payé l’abonnement payant et ont le numéro de membre entre le numéro 1 et 345 pourront voir le Langreo-Covadonga.

Et pourquoi 345? Eh bien, tout au long de la journée, le club a appelé des membres qui pensaient qu’ils n’allaient pas assister au match pour libérer leur place afin qu’elle puisse être appréciée par un autre fan de Lango. Pour les abonnés intéressés et n’ayant pas encore payé le reçu, le club ouvrira ses bureaux le vendredi de 10h à 13h et de 17h à 21h pour payer les frais. Déjà à 21h30, le UP Langreo informera via ses réseaux sociaux du nombre de places disponibles et du fait qu’elles seraient couvertes par le numéro d’abonné 345. UP Langreo compte actuellement environ 600 membres.

Le club a lancé un appel aux membres qui ne peuvent pas ou veulent assister au match pour en informer le club en appelant le club, en visitant les bureaux en personne ou via les réseaux sociaux de l’entité. De cette façon, votre place pourrait être occupée par un autre partenaire. L’utilisation d’un masque, de gels hydroalcooliques, de la distance sociale et de la sortie décalée de la Nouvelle Ganzába sera obligatoirel.