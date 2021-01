Rafael Nadal a déjà atterri sur Australie. Le joueur de tennis espagnol passera la quarantaine à Adélaïde, avec un petit groupe de joueurs de tennis parmi lesquels sont également Novak Djokovic ou Dominic Thiem. Les Baléares entament deux semaines dans la bulle australienne avant de débuter officiellement la saison avec le différend de la Coupe ATP et le Open d’Australie.

Tout est prêt pour démarrer une nouvelle saison dans laquelle Rafael Nadal a plusieurs défis à relever. Le joueur de tennis espagnol est déjà à Adélaïde, une ville australienne définie pour passer la quarantaine pour un groupe restreint de joueurs de tennis qui participeront à un tournoi d’exhibition le 29 janvier, avant leurs débuts officiels dans le nouveau parcours.

Nadal s’est rendu en Australie avec Novak Djokovic et Dominic Thiem, de Barcelone, dans un avion affrété par l’organisation Open d’Australie elle-même. Le top 3 de l’ATP passera la quarantaine en Adélaïde, contrairement au reste des participants du premier Grand Chelem de la saison, qui le feront à Melbourne. Ils ne seront pas seuls aussi Naomi Osaka, Serena Williams ou Simona Halep Ils sont dans la même bulle, ainsi que les joueurs de tennis choisis par eux pour s’entraîner pendant les deux premières semaines. Dans le cas de Rafa Nadal, ils sont Jannik Sinner et Marc López.

Nadal a voyagé en Australie avec Francis Roig en tant que coach, depuis Carlos Moyá a choisi de rester en Espagne en raison des restrictions imposées par l’Open d’Australie. Il voyage également accompagné de Rafa Maymo, votre entraîneur physique, Benito Pérez Barbadillo, son attaché de presse et son père, Sébastien.

Protocole strict

En plus de la PCR négative pertinente avant de mettre les pieds en Australie, les joueurs continueront à devoir subir un autre test à leur arrivée – avec isolement jusqu’à ce que le résultat soit connu – et divers contrôles quotidiens, le tout pour s’assurer qu’il n’y a pas de positif pour le coronavirus qu’ils en suspens la dispute du Grand Chelem australien.

La quarantaine durera quinze jours pour tous les joueurs de tennis, bien que les mesures en Adélaïde sont plus permissifs que dans Melbourne, quelque chose qui a généré une certaine controverse parmi les joueurs de tennis. La première différence réside dans le nombre beaucoup plus élevé de compagnons dans le cas des joueurs de tennis séjournant à Adélaïde, mais il y a aussi une différence de mobilité.

Les joueurs qui seront mis en quarantaine à Melbourne ne pourront pas quitter leurs hôtels et n’auront que cinq heures par jour pour s’entraîner, tandis qu’à Adélaïde, les heures sont plus longues. Cependant, les mesures sont toujours très rigoureuses et la règle de pouvoir s’entraîner avec un seul joueur de tennis la première semaine – Nadal le fera avec Sinner – et se développera à deux dans la seconde – Marc López rejoindra.

Tout est prêt pour une nouvelle saison

Bonjour Australie. Heureux d’être de nouveau ici. Il fait froid!”Rafa Nadal a commenté via ses réseaux sociaux à son arrivée à Adélaïde. Là, il passera la quarantaine de deux semaines et le 29 janvier, il jouera un tournoi d’exhibition avec Djokovic et Dominic Thiem, vainqueur et finaliste, respectivement lors de la dernière édition du Open d’Australie.

Une fois le tournoi terminé, tout le monde se rendra à Melbourne, où à partir du 1er février débutera le premier défi de Rafa Nadal: le Coupe ATP. Les Baléares font partie de l’équipe espagnole avec Roberto Bautista, Pablo Carreño et Marcel Granollers, qui tentera de remporter le premier titre pour l’Espagne dans un tournoi qui connaît sa deuxième édition.

L’équipe sera dirigée par Pepe Vendrell, entraîneur habituel de Roberto Bautista. L’Espagnol de Castellón et des Baléares s’est entraîné ensemble à la Manacor Academy en début d’année, avec pour objectif les deux grands rendez-vous de la tournée australienne. Après la Coupe ATP, l’Open d’Australie arrivera -du 8 au 21 février-, dans lequel Rafa Nadal aspire à remporter son deuxième titre et dans lequel l’un des joueurs de tennis prometteurs fera ses débuts, Carlos Alcaraz.