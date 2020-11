Joan MirChampionne du monde de MotoGP, est passée mercredi matin à un acte de votre sponsor Estrella Galicia. Le pilote majorquin Il a assisté aux médias et a expliqué qu’il pensait déjà à 2021 et à la confrontation contre le meilleur, Marc Márquez. Il assure que le titre remporté cette année lui donne plus de confiance pour affronter le pilote Repsol Honda, six fois champion du monde dans la catégorie reine, et qu’il aime la pression d’avoir gagné cette année.

Quelles sont vos attentes pour 2021?

«Gagner une Coupe du monde a de très bonnes choses, qui est le mérite de l’avoir réalisée, mais le mauvais alors c’est cette pression pour l’année prochaine. Je vois qu’au début de l’année je commence d’une manière différente. Cette année, j’ai eu l’air très fort et j’ai bien supporté cette pression, mais l’année prochaine, ce sera un scénario différent. Marc reviendra, nous aurons le rival qui a gagné ces dernières années et le plus rapide des huit dernières années. Ce sera sympa. Impatient pour ça. En ce moment, je dois juste profiter de ce que nous avons accompli. L’année prochaine, il y a une année différente, également motivée. Nous verrons comment ça se passe.

La confiance du champion

«Cela me donne plus de confiance car cette année j’ai pu montrer que nous avons gagné. Il est clair qu’il peut me donner beaucoup de confiance mais on sait que le package Honda Marc ces dernières années a été très rapide. Pour jouer une Coupe du Monde contre eux, nous devons améliorer notre vitesse sur le vélo et être un peu plus compétitif. Plus de pôles, de victoires … que sûrement pour se battre avec Marc nous en aurons besoin. Nous avons montré que nous pouvons avoir d’autres atouts comme la persévérance, mais pour continuer à gagner, nous devons gagner plus de courses ».

Difficulté de ce championnat

«C’était dur parce qu’à mesure que la fin s’approchait, ça devenait plus difficile. Avec le coronavirus, nous voulions tous commencer et j’ai commis des erreurs dans les premières courses. A Brno, j’ai touché le fond, ils m’ont jeté dans les premiers tours. Puis ma confiance a grandi, je me suis découvert et la fin a été la plus difficile, car j’avais la pression sur la piste pour être le plus rapide et à la maison aussi pour ne pas l’attraper. Cela a rendu ma vie difficile. Voir comment Rossi est resté positif m’a fait voir qu’il n’y avait pas de piège à cela et pour ma stabilité, cela ne m’a pas beaucoup aidé. Nous avons pris des précautions et je me suis beaucoup entraîné, mais pas de manière normale. C’était étrange et je m’en souviendrai toute ma vie, car j’ai été sous pression pendant trois semaines et je m’en souviendrai toute ma vie.

Message à ceux qui ne l’ont pas mis dans le top5 de la matraque

«Vous n’avez rien à leur dire. Parfois, ne pas parler fait plus mal que de parler. Mais nous avons parlé sur la piste. Pour être honnête, je n’aurais pas non plus porté le premier cette année. Mais je me serais mis dans le top 5, compte tenu du potentiel que j’avais. Comme mes rivaux n’avaient pas la confiance en moi que j’avais, mais j’aime que ce soit comme ça. Si tout le monde m’avait mis comme favori et que j’avais finalement gagné, ça n’aurait pas été si gentil. De cette façon oui. Je pense que l’année prochaine, ils y réfléchiront un peu plus (rires) ».

Vous êtes-vous vu lutter pour le titre en pré-saison?

«Lors des tests, je me suis senti assez fort pour me battre pour être dans le top 5 à chaque course. La malchance a commencé à Jerez, avec des résultats difficiles également à Brno, mais en Autriche j’ai recommencé à retrouver les sensations avec la moto, j’étais très compétitif avec la Suzuki, qui en théorie ne devrait pas être la moto à battre là-bas. J’ai monté mon premier podium, mais je n’étais pas sûr de pouvoir être compétitif sur tous les autres. Mais après Misano, j’ai vu qu’il était également compétitif dans une très belle course et qu’il revenait. C’est le moment où j’ai vu que je pouvais avoir la possibilité de me battre pour le championnat.

Quel changement de pré-saison cette année?

«C’était la plus longue pré-saison de ma vie. J’aime m’entraîner avec différents vélos. Motocross, trial, dirt track, pour expérimenter et trouver de nouvelles techniques. Mentalement, il était motivé, car l’année précédente avait été difficile à cause de la blessure. J’ai travaillé à tout améliorer un peu, à être calme mentalement. Et la condition physique, s’il ne l’avait pas bien fait, il ne pouvait pas gagner de courses. En 2019, j’ai très mal fini les courses à cause d’une blessure, fatiguée et même étourdie, et ce que je voulais, c’était me rafraîchir cette année. C’était la clé de pouvoir terminer les courses de moins en plus et de combler l’écart, c’était parce que je suis plus fort ».

Domaine espagnol

«Cela ne me dérange pas. Cela devrait concerner l’organisation. Je suis soucieux de gagner, plus on est de fous. Dans ce cas, c’est Marc qui a gagné ces dernières années, maintenant moi, Arenas aussi… Il y a beaucoup d’espagnol, mais pas maintenant, depuis toujours. Je ne pense pas que cela change ou le rend moins attrayant pour un public étranger. Ce serait plus excitant de combattre un Espagnol contre un Anglais ou un Américain, mais la réalité est que les meilleurs pilotes sortent d’Espagne ».

Coupe du monde des constructeurs

«On l’a vite oublié à cause de la malchance que nous avons eue ce week-end. Il est très rare d’avoir des problèmes d’électronique deux jours de suite. Cela nous a fait perdre tout samedi. Pour l’échauffement, nous avons pu nous réparer, mais tout n’était pas prêt. Dans la course, je suis revenu de manière un peu bestiale. Ensuite, je suis allé m’excuser auprès de Pecco et pour cette touche j’ai dû me retirer car le problème électronique est revenu. L’équipe doit voir ce qui s’est passé pour que cela ne se répète pas à l’avenir. Parfois ce sport doit vous accompagner tous, si le pilote va bien et que la moto ne marche pas pour vous, vous n’y allez pas et vice versa. Un week-end à oublier, mais il n’a pas ôté le bon goût de ma bouche toute l’année.

Équipes rivales pour 2021

«Le premier sera Marc. Et j’espère que l’année prochaine ne sera pas comme cette année et qu’il n’y aura pas six ou dix rivaux directs. Mon partenaire, Fabio, Maverick, des Ducati. Les nouveaux officiers Ducati iront vite. Et la KTM. Je ne voudrais oublier personne comme certains d’entre eux l’ont fait avec moi avant de commencer ce championnat ».

Votre vie a-t-elle changé avec le titre?

«Cela m’a changé. Déjà en 2017, quand j’ai gagné, ma vie a un peu changé, car les gens vous reconnaissent davantage à travers les médias. Mais Moto3 n’est pas la même chose, le MotoGP a beaucoup plus d’attraction. Les gens me reconnaissent plus dans la rue, c’est un peu ce qui m’a changé. Sinon, non, je suis toujours le même. J’ai plus d’attrait médiatique, mais sinon du tout, je ressens la même chose. Je crois déjà qu’étant champion, nous le faisons depuis quelques semaines. La presse vous fait croire davantage, car s’il n’était pas champion, maintenant il serait à la maison en train de se reposer et pas ici. Je dois y croire.

Principal rival cette saison

«Ce fut une saison très étrange. Au début, je pensais que Fabio, puis Dovi semblaient aussi être un adversaire coriace. Mais au final Rins et Morbidelli, surtout ce dernier qui a réalisé une belle finition. Mais le coronavirus m’inquiète davantage, car s’il gagne, vous perdez 25 points chaque week-end. Heureusement, tout s’est bien passé.

Sera-ce 1 ou 36?

-Cela ne dépendra de rien. Cela dépendra de moi. Suzuki m’a déjà dit qu’il aimerait que je porte le n ° 1. C’est un privilège de pouvoir le porter, mais j’aime beaucoup le 36 car j’ai remporté deux titres avec et ça me donne de la chance. C’est un putain de problème. Pour le moment, j’ai plutôt tendance à 1, mais je vais prendre le temps d’y réfléchir calmement.

Avancement de l’année

«Le plus significatif et le plus beau a été celui de Valentino Rossi à Misano, remportant le podium 200 et le triple de la VR46 Academy. Cela aurait été une très belle journée pour Valentino, ce qui était aussi le cas, car une chambre est très bien aussi. Je garde cette avance. D’ailleurs, atteindre 200 podiums est une blague. Je dois commencer à ajouter plus de podiums, car je suis plus vert. Et puis, lors de la dernière course à Portimao, il y a des dépassements vraiment sympas dans les deux premiers tours. Je conserverais également certains de ceux-ci.

Pression positive pour remporter le titre

«D’une part, ça te met la pression parce que tu as déjà gagné un titre, mais d’autre part ça te donne de la pression parce que tu es un favori. Je ne sais pas comment je vais le gérer car je ne l’ai jamais vécu. Quand j’ai gagné en Moto3, je suis monté en Moto2 et je ne l’ai pas défendu. Ce sera la première fois que je vais le défendre et je vais voir si je peux. Je pense que la pression ne me dérange pas, je pense que ça m’aide et si je peux déjà avoir cette pression, sur le papier, je peux bien faire ».

Portimao, en circuit permanent

“Oui. J’adore Portimao. J’ai aimé le vendredi plus que le samedi et le dimanche, à cause de la façon dont ça s’est passé, mais cette piste est très belle et j’ai aimé finir là-bas. Si nous devons rentrer, je voudrais le faire avec un test au préalable, pour que ce qui nous est arrivé le week-end précédent ne nous arrive pas ».