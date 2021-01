À moins de deux mois du début de la Coupe du monde, Lewis Hamilton toujours sans renouveler avec Mercedes. Les fortes exigences économiques du septuple champion retardent l’accord et Eddie Jordan, ancien responsable de l’équipe allemande, propose que l’équipe considère et lui montre que tout pilote est remplaçable. Mais Mercedes peut-elle se permettre de se passer d’Hamilton? Que serait le Formule 1 sans les Britanniques et comment son absence affecterait Carlos Sainz déjà Fernando Alonso?

Si Hamilton ne renouvelle pas avec Mercedes, Mercedes Je renoncerais à battre des records avec lui. Cette saison, le pilote de 36 années il a dépassé le record de victoires de Michael Schumacher en Formule 1. Désormais, il aspire à devenir le premier pilote à remporter huit Coupes du Monde avec l’avantage, au niveau de la marque, que cela signifierait pour Mercedes de l’atteindre dans leurs rangs.

D’un autre côté, le changement de réglementation qui entrera en vigueur en 2022 laisse à deviner si Mercedes régnera la prochaine ère. D’ici là, il est dans une position optimale pour remporter une nouvelle Coupe du monde en 2021 tant qu’il renouvelle Lewis Hamilton. Sinon, Red Bull, qui cette saison sera plus fort grâce à la signature de Sergio Pérez, aura des options pour se battre pour le titre.

Et, sans Hamilton, les différences entre Mercedes et l’équipe autrichienne sont réduites. Si en 2019 Verstappen était 48 points de Valtteri Bottas, en 2020, il n’y a eu que 9 du Finlandais, qui a été le finaliste ces deux dernières années. Ne pas renouveler Lewis Hamilton, Bottas serait le principal favori pour remporter la Coupe du monde, même s’il faudrait voir qui est son partenaire en Mercedes. Lorsque Hamilton a été testé positif pour le coronavirus, George Russell a pris sa place et a failli gagner à Sakhir. Malgré le fait qu’il y a eu ceux qui l’ont forcé à soulager Valtteri Bottas, en 2020, il continuera avec Williams toujours et quand Lewis Hamilton renouveler. En revanche, au cas où ce dernier ne se renouvelle pas, Nico Hülkenberg, qui est actuellement sans équipe, serait une autre option pour Mercedes.

Russell et le non-renouvellement de Hamilton

Si Hamilton ne renouvelle pas avec Mercedes, le grand bénéficiaire pourrait être Russell. Et c’est qu’une des conditions que le septuple champion veut imposer pour prolonger son contrat est d’avoir un droit de veto sur le pilote qui pourrait relever Bottas à partir de 2021. Et c’est ça Lewis Hamilton Je ne voudrais pas d’un autre coq dans le corral, ce que Mercedes n’a pas jugé approprié pour 2020 comme Toto Wolff l’a reconnu: «Mais je peux comprendre que ce serait une situation intéressante si Hamilton et Russell se rencontraient dans l’équipe, mais peut-être ce serait un peu sauvage pour nous tous».

Et, selon Lewis Hamilton: «Il y a plusieurs pilotes qui sont l’avenir de ce sport, mais il est l’un d’entre eux et je suis très excité de voir sa progression. Je ne doute pas que a le potentiel d’être un futur champion». Fernando Alonso est un autre qui n’a pas hésité à en parler Russell interrogé par le jeune pilote le plus talentueux de la Formule 1: «George Russell est celui qui m’émerveille chaque week-end. Comment la Williams conduit et zéro erreur et je suis vraiment étonné de sa vitesse naturelle. Ensuite, si je dois dire un nom, Russell, pour l’avenirCe sera mon choix ».

Cependant, renouveler ou non Hamilton, puisque la continuité de Bottas au-delà de 2021 est dans l’air, Mercedes pensez à un autre jeune pilote. «S’il y avait un changement de génération dans le futur, serait George Russel et Esteban Ocon qui seraient au premier rang de la grille de départ»Fit remarquer Toto Wolff. En revanche, une clause de votre contrat permettra Max verstappen Partir Taureau rouge si en 2021 vous n’avez pas de voiture compétitive, ce qui ferait également de vous une option pour Mercedes.

Les options d’Alonso et Sainz

Dans la perspective des saisons à venir, un quadruple champion du monde comme Alain Prost a déclaré: «Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso». Dans le même esprit, le pilote asturien lui-même a déclaré: «La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nous avons de grands espoirs. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever». Ainsi, si Lewis Hamilton ne renouvelle pas avec Mercedes, Alonso aurait un rival de moins pour 2022 et pourrait avoir plus d’options pour se battre pour le podium en 2021.

La même chose se produit avec Carlos Sainz, qui aspire également à être champion en 2022 lorsque le changement de réglementation entrera en vigueur. Avant, en 2021, il doit montrer que Ferrari doit miser sur lui devant Leclerc. Et c’est que, au début, ils fonctionneront sur un pied d’égalité. Optimistes à ce sujet sont affichés dans Autosport, où ils placent Carlos Sainz, avec George Russell et Lando Norris, parmi les pilotes sans victoire qui sont appelés à diriger la nouvelle ère si Hamilton ne pas renouveler avec Mercedes.