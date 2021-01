Peu à peu, de plus en plus de détails sont connus sur ce qui pourrait être dans un proche avenir, pas trop lointain, le Super League européenne. Certains détails sont déjà connus mais de nouvelles approches et notes sont toujours les bienvenues qui donnent plus de corps à cette idée de super compétition qui résonne de plus en plus avec plus de force. Cette fois, le porte-parole de ces nouvelles n’est autre que Joan Laporta, actuellement candidat à la présidence de la Club de football de Barcelone et, pour beaucoup, le plus grand favori pour reprendre les rênes du culé club, son deuxième mandat.

L’avocat est passé par les micros d’El Transistor de Onda Cero où il a expliqué une partie de sa carrière électorale actuelle et où il a également répondu à des questions sur la Super League. Florentino Pérez et le Real Madrid sont quelques-uns des principaux pilotes de ce nouveau championnat qui concentrera le meilleur de l’Europe et qui, avec les blancs, devrait être à la fois le Athlète de Madrid comme lui Barcelone.

«Je n’ai pas parlé avec Florentino depuis longtemps. Thèbes? J’essaye de m’entendre avec tout le monde », a déclaré Laporta, interrogé par les deux participants dans cette histoire du Super ligue: «Ils nous ont expliqué comment ça se passe. Il y a beaucoup de clair-obscur. Ils sont le revenu pour les clubs très importants, entre 700 et 800 pour chaque club, mais elle a également un impact significatif. Peut-être que les ligues d’État n’auraient pas autant de valeur. Les trois premières années ligues fermées, puis ils ont soulevé qu’il y avait des promotions et des réductions. C’est un contrat que vous signez pendant sept années et vous leur êtes lié et subordonné. Il y a une clause très élevée. Je pense qu’ils sont 18 équipes. Cela peut être du pain pour aujourd’hui et de la faim pour demain.

Joan Laporta révèle plusieurs points plus qu’intéressants sur la Super League. Le premier, et peut-être le plus important, celui économique. La grave crise que la pandémie et le coronavirus ont engendrée dans le monde du football est sans aucun doute l’un des principaux facteurs pour que cette nouvelle compétition soit de plus en plus évoquée. Les revenus apportés par les ligues nationales et la principale compétition continentale, la Ligue des champions, semblent insuffisants aux yeux des grands clubs. Par conséquent, ils recherchent et aspirent à quelque chose de mieux comme la Super League.

L’avocat catalan peaufine et fixe ce nouveau revenu important en 700 ou 800 millions d’euros par club, un véritable scandale mis en contexte avec les revenus générés par exemple dans le Ligue des champions. Le dernier vainqueur de l’Orejona, le Bayern Munich, il a fallu presque 118 millions d’euros pour son triomphe en finale continentale. Ou par exemple, Real Madrid et Barça les deux ont dépassé 150 millions d’euros pour les droits télévisuels du Ligue de Santander le 19/20.

De toute évidence, comme le souligne également Laporta, les compétitions actuelles telles qu’elles sont comprises seraient également réduites et grandement affectées si le Super ligue Européen. Comme le dit le candidat à la présidence Blaugrana, la compétition rassemblera 18 clubs du vieux continent et signifierait un nouveau calendrier de compétitions qui laisse peu de place aux compétitions nationales actuelles (LaLiga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A …) et la Ligue des champions elle-même.

En fait, depuis UEFAL’organisme de l’UCL commence déjà à réfléchir et à réfléchir à ce que pourrait être une saison de coexistence avec cette nouvelle compétition. Le succès des derniers Champions express à Lisbonne pourrait conduire à la compétition menant à une “Semaine du Football” plus proche d’un Super Bowl que ce que nous entendons aujourd’hui comme la compétition européenne maximale. La FIFA est le grand organisme qui soutiendrait la Super League.

Enfin, un autre des détails préliminaires révélés par Laporta concerne la structure du concours. Selon l’avocat, les clubs choisis pour constituer la Super League, les 18 clubs qu’ils mentionnent, devraient signer un premier contrat d’une durée de sept ans, qui aurait “une clause très élevée” si l’un des clubs décide de sauter ou de rompre avec cette nouvelle ère du football.

Sur ces sept années, les trois premières saisons de la Super League seraient closes, sans promotions ni relégation, avec les 18 clubs plongés dans la compétition sans risquer de perdre leur place. Bien sûr, la quatrième campagne ouvrirait la possibilité à d’autres clubs d’avoir une place dans cette grande compétition, bien que Laporta n’ait pas détaillé dans quels termes ni comment ces promotions et relégations se dérouleraient, que ce soit à travers une deuxième compétition mineure ou à travers les ligues actuelles. national ou la Ligue des champions.