Ce vendredi le tirage au sort pour le deuxième tour de la Copa del Rey avec 56 équipes, qui se jouera en un seul match au domicile du rival de la catégorie inférieure. Il 5, 6 et 7 janvier 2021 Les matchs commenceront au cours desquels les équipes restantes de deuxième B affronteront des équipes de première division, avec des duels intéressants pour se souvenir du bon vieux temps, comme l’affrontement entre deux équipes historiques de premier plan, le Deportivo de la Coruña et le Deportivo Alavés.

Les quatre équipes qui participent à la Super Coupe d’Espagne ne sont pas encore entrées dans ce tour, elles le feront au prochain tour (seizième), donc le gros était l’Atlético de Madrid. Le gracieux était Cornellà. Les rojiblancos arrivent après avoir surmonté avec succès le match précédent contre le modeste Cardassar 3-0. Désormais, ils affronteront un rival d’une catégorie supérieure, comme Cornellà, dans lequel il est sans aucun doute le jeu phare de ce deuxième tour.

D’autres duels notables sont les Linares-Séville et Yeclano-Valence. Ceux de Javi Gracia étaient sur le point d’être laissés de côté lors du premier changement, mais ils ont réussi à inverser le jeu en prolongation. Terrassa a commencé à gagner 2-0 et avait des options pour faire 3-0, mais Soler, d’un penalty, et Musah, ont réussi à forcer le temps supplémentaire dans les dernières minutes du match. Une fois dans le temps supplémentaire, Guedes condamnerait le match. Désormais, ils vont affronter un rival venu de donner la surprise en éliminant Rayo Majadahonda, avec un but à la dernière minute des prolongations.

Derby andalou

D’autre part, un derby régional aura également lieu à Jaén, où Linares, qui a éliminé le DUX international de Madrid, recevra Séville marqué par Julen Lopetegui. Parmi les 28 matches, d’autres tours de qualification seront également disputés avec un First impliqué, comme Las Rozas-Eibar, Mutilvera-Real Betis, Alcoyano-Huesca, Marbella-Real Valladolid, Ibiza-Celta, Yeclano-Valencia, Cultural Leonesa-Granada, Portugalete- Levante, Córdoba-Getafe, Pontevedra-Cádiz, La Nucía-Elche ou celui du vainqueur du match nul Zamora-SD Logroñés contre Villarreal et celui de Poblense-Olot contre Osasuna.

Adrián Carrasco, attaquant du CD Las Rozas; le capitaine de CD Marchamalo, Mani; et l’arbitre assistant Juan Carlos Yuste Jiménez exercé en tant que “ mains innocentes ” du tirage au sort, dans lequel les quatre participants à la Super Coupe d’Espagne étaient à nouveau exemptés –Real Madrid, Barcelone, Athlétisme et Real Sociedad–.

Comme lors du tour précédent, Les matchs se dérouleront dans les installations sportives du club de catégorie inférieure, à condition que les exigences établies par la RFEF soient respectées; s’ils sont de la même catégorie, l’affrontement aura lieu sur le terrain du club dont la balle a été tirée en premier.

C’est ainsi que les couples restent

Las Rozas – Eibar.

Mutilvera – Real Betis.

Alcoyano – Huesca.

Zamora / SD Logroñés – Villarreal.

Marbella – Real Valladolid.

Ibiza – Celta.

Yeclano – Valence.

Leonesa culturel – Grenade.

Poblense / Olot – Osasuna.

Linares – Séville.

Portugalete – Levante.

Córdoba – Getafe.

Deportivo – Alavés.

Cornellà – Atlético de Madrid.

Pontevedra – Cadix.

La Nucía – Elche.

Socuéllamos – Leganés.

Amorebieta – Sporting de Gijón.

Peña Deportiva – Sabadell.

Haro / Linense – Rayo Vallecano.

Burgos – Espanyol.

Navalcarnero – Las Palmas.

Numancia – Almería.

Alcorcón – Real Saragosse.

Castellón – Ténérife.

Fuenlabrada – Majorque.

Malaga – Real Oviedo.

Gérone – Lugo.