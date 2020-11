Philippe Coutinho Il a profité de la pause de l’équipe nationale pour continuer à travailler seul et ainsi accélérer sa récupération après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers à la cuisse gauche. Le joueur de Barcelone combine le travail sur l’herbe et dans la salle de gym pour essayer d’atteindre 100%. Le Brésilien veut à nouveau faire partie des plans de Ronald Koeman.

Le 25 octobre, les tests auxquels Philippe Coutinho a été soumis ont confirmé une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche, ce qui l’a gardé hors de la compétition depuis. Le Brésilien, après son retour du Bayern Munich où il avait déjà connu une amélioration de sa condition physique – il avait gagné en masse musculaire – avait réussi à devenir un incontournable de Ronald Koeman.

Jusqu’à la blessure, Coutinho avait participé à les cinq affrontements en Ligue du Barça, dans quatre d’entre eux comme partant – y compris El Clásico – et avait un but dans son casier. Pour cette raison, le Brésilien travaille d’arrache-pied pour tenter de récupérer au plus vite et de pouvoir se mettre sous les ordres de Ronald Koeman, qui sait si avec suffisamment de temps pour atteindre le duel transcendantal contre l’Atlético de Madrid dans le Metropolitan le 21 novembre.

Je pourrais retourner dans le groupe la semaine prochaine

Voir cet article sur Instagram PAS À PAS. Un post partagé par Philippe Coutinho (@ phil.coutinho) le 10 nov.2020 à 10:01 PST

“Pas à pas”, a commenté Coutinho dans une publication cette semaine dans laquelle le Brésilien s’exerçait seul sur l’un des domaines des installations de Barcelone. De plus, le Brésilien a continué à partager avec ses followers sur les réseaux sociaux une partie de son Je travaille dans la salle de gym, où il est vu avec des barreaux, des élastiques … pour tenter de récupérer avant.

La L’évolution de Coutinho est très favorable et les médecins du club du Barça espèrent que le Brésilien pourra rejoindre le travail collectif avec le reste de ses coéquipiers dès la semaine prochaine. Le 14 de Barcelone veut retrouver sa place sur l’aile gauche et l’équipe en a besoin.