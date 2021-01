Le club recherche un nouvel entraîneur, qui doit être un connaisseur de la catégorie ou quelqu’un qui est censé bien gérer le vestiaire. Dans cette dernière catégorie se trouve Dani Borreguero, ancien joueur du Sporting, entre autres clubs, et qui forme désormais la jeune Llanera.

Le principal obstacle est que Borreguero a un autre travail et Aviles n’est pas disposé à renoncer à la touche professionnelle de la formation le matin.

Diego Baeza souligne que c’était Abraham lui-même celui qui hier matin, après une profonde réflexion, a proposé de quitter ses fonctions. «Dimanche soir, nous avons discuté, analysé la situation, mais il n’a jamais été question de licenciement. C’est une personne très engagée envers nous et le club et ce matin (hier matin) il m’a dit que le stimulant dont les joueurs avaient besoin était un nouvel entraîneur. Il l’a bien argumenté, il pense qu’avec le peu qu’il reste dans la saison, il faut réagir maintenant ».

Le fait est qu’Avilés, après des défaites contre Ceares à domicile et dans le derby de Tabiella contre Navarro, s’est éloigné des premières positions. Abraham a également été impliqué dans deux controverses.

Le premier avec le Stadium, montrant son désir que “Descends et disparais”, et le second avec l’entraîneur Navarro, dont il a dit qu’il s’était coupé les manches, qu’il se croyait Mourinho et qu’il s’est offert à toutes les équipes. Cependant, le propriétaire de l’Avilés n’a aucun reproche à faire à Abraham à cet égard: «Cela ne me dérange pas, il est comme ça, vous l’aimez ou le tuez, et quand il est embauché, vous connaissez son caractère. Il aime le club et les joueurs sont morts avec lui ».