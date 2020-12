Fernando Alonso Il a dit au revoir à 2020 établissant le meilleur temps du test des jeunes pilotes qui a eu lieu à Abu Dhabi. Au-delà de rouler plus vite que la Mercedes, l’Asturien a redécouvert les sensations d’un pilote de Formule 1, ce qui lui permet de partir en vacances “content” et “motivée».

Après avoir parcouru 104 tours de piste de Yas Marina, Alonso a déclaré: «C’était bien et très agréable d’être de retour dans la voituresurtout avec l’équipe de course. J’ai testé la voiture 2018 en préparation, mais Je me suis senti un peu plus sérieux à propos de celui-ci et cela a un peu allumé mon esprit de compétition».

“C’était formidable de découvrir ce que les voitures de cette saison peuvent faire. J’observais de près les progrès de l’équipe ce week-end et c’était agréable de vivre ce que j’ai appris de l’extérieur cette fois à l’intérieur du cockpit », a ajouté l’Espagnol.

En outre, Fernando Alonso a préparé la voiture pour la saison prochaine: «Nous avons terminé avec les choses de base que nous avons faites en préparation à l’usine comme la fabrication du siège, la position des pédales et tout ça. C’est un avantage puisque nous n’avons qu’une journée et demie d’essais hivernaux l’année prochaine».

Fernando Alonso, le plus rapide à Abu Dhabi

Le pilote de 39 ans a réussi à arrêter le chronomètre en 1: 36,333, près de trois dixièmes de mieux que Nick de Vries et une demi-seconde mieux que Stoffel Vandoorne, les deux pilotes Mercedes. Pour sa part, Guanyu Zhou, son partenaire chez Renault, est treizième.

Lors du test des jeunes pilotes d’Abu Dhabi, la performance de Red Bull était surprenante, où Jüri Vips et Bien ils ont été respectivement sixième et dixième. Bien qu’en principe il s’agissait d’un test pour les jeunes pilotes, la FIA a décidé de faire une exception pour ceux qui n’ont pas eu de contrat en 2020, ce qui a permis à Fernando Alonso, Vandoorne, Buemi et Kubica participer à ce test. C’est justement ce dernier qui a signé le quatrième meilleur temps.

Carlos Sainz, qui ayant concouru avec McLaren cette année, n’a pas eu l’autorisation de la FIA pour monter sur la Ferrari, a vu de chez lui comment Antonio Fuoco et Robert Shwartzman ils ont marqué le neuvième et le onzième temps le plus rapide. Un autre pilote Ferrari comme Mick Schumacher Il a participé à ce test avec Haas, une équipe avec laquelle il fera ses débuts en Formule 1 la saison prochaine. L’Allemand était le dernier de ce test auquel quinze pilotes ont participé.